Les démocrates américains présentent un projet de loi visant à limiter l'utilisation des crypto-monnaies russes dans le contexte de la crise ukrainienne.

Le Digital Asset Sanctions Compliance Act est dirigé par la sénatrice Elizabeth Warren et coparrainé par 10 autres démocrates, dont les sénateurs Mark Warner et Jon Tester.

Bien qu'il soit peu probable que le projet de loi devienne une loi de sitôt, il pourrait accroître la pression sur les bourses de cryptomonnaies, qui sont sur la défensive en raison des inquiétudes de certains législateurs comme Warren, selon lesquelles les actifs numériques sont utilisés pour contourner une série de sanctions occidentales imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine "et ses acolytes peuvent déplacer, stocker et cacher leur richesse en utilisant des cryptomonnaies, ce qui leur permet potentiellement d'échapper aux sanctions économiques historiques que les États-Unis et leurs partenaires du monde entier ont imposées en réponse à la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré Mme Warren dans un communiqué.

Les responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que la Russie puisse utiliser les cryptomonnaies pour échapper complètement aux sanctions, citant le manque de liquidités sur les marchés des cryptomonnaies pour faciliter les transactions de gros volumes. Néanmoins, le département du Trésor a souligné que les entreprises d'actifs numériques sont tenues de se conformer aux sanctions.

Le projet de loi de Warren permettrait également au secrétaire au Trésor de bloquer les plates-formes d'actifs numériques opérant aux États-Unis pour qu'elles puissent effectuer des transactions avec tout utilisateur de crypto russe, une mesure que les principales bourses de crypto comme Coinbase et Kraken ont déclaré qu'elles ne prendraient pas sans une exigence légale.

Le projet de loi exigerait également que le Trésor identifie publiquement les plates-formes d'échange de crypto étrangères jugées à haut risque d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent, et obligerait les contribuables américains à déclarer toute transaction crypto offshore dépassant 10 000 $.