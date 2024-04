Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et le sénateur Alex Padilla, tous deux démocrates, ont exhorté lundi l'administration Biden à revenir sur sa décision d'annuler un programme de subventions pour la construction et l'expansion d'installations de recherche et de développement dans le domaine des semi-conducteurs.

Le ministère américain du commerce a déclaré vendredi dernier qu'il renonçait à financer le programme dans le cadre de la loi sur les puces et la science, d'un montant de 52,7 milliards de dollars, en raison de la "demande écrasante" de subventions pour la production de puces.

Le président Joe Biden, un démocrate qui risque d'être réélu de justesse face au républicain Donald Trump en novembre, cherche à stimuler la production nationale dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine et de Taïwan.

M. Newsom et M. Padilla ont demandé à l'agence de revenir sur sa décision, arguant que "sans un soutien solide à la R&D commerciale, nous risquons de perdre notre leadership mondial et notre capacité à dépasser nos concurrents étrangers dans l'industrie des semi-conducteurs".

Cette demande intervient alors que le ministère doit faire face à de nombreuses demandes de financement pour les puces.

"Nous demandons instamment au ministère du commerce de reconsidérer sa décision et de garantir l'investissement dans la R&D commerciale par le biais du CHIPS Act afin de stimuler l'innovation et de soutenir la résurgence de la fabrication nationale de semi-conducteurs", ont ajouté M. Newsom et M. Padilla.

Le ministère du commerce a répondu qu'il "évaluait en permanence les priorités programmatiques afin de maximiser l'impact des fonds CHIPS disponibles", citant la décision récente du Congrès de consacrer 3,5 milliards de dollars à la sécurisation des installations de production de puces pour la production à des fins militaires.

Le ministère du commerce n'a jamais révélé le montant prévu pour les subventions à la R&D, mais une source a déclaré à Reuters que les fonctionnaires du ministère avaient discuté de l'octroi de 2,5 milliards de dollars ou plus.

La secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré le mois dernier que les entreprises de puces de pointe avaient demandé plus de 70 milliards de dollars, mais qu'elles allaient consacrer 28 milliards de dollars à ces projets.

Un autre montant de 11 milliards de dollars est consacré à la recherche et au développement, mais cela "ne peut pas remplacer les investissements commerciaux directs", ont déclaré M. Newsom et Mme Padilla.

Le mois dernier, M. Biden a accordé à Intel près de 20 milliards de dollars sous forme de subventions et de prêts pour des projets de puces. Une partie de cet argent ira au centre de R&D d'Intel à Hillsboro, dans l'Oregon.

En février, le ministère du commerce a annoncé qu'il lançait le National Semiconductor Technology Center (centre national de technologie des semi-conducteurs), doté de 5 milliards de dollars, afin de créer un consortium public-privé chargé de la recherche et du prototypage de technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs.

Le fabricant californien d'outils pour semi-conducteurs Applied Materials Inc., qui a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans un centre de recherche au cœur de la Silicon Valley, était considéré comme un candidat sérieux pour l'attribution d'une bourse de recherche.

La Californie a investi des milliards de dollars par le biais d'un crédit d'impôt pour la recherche et le développement et du programme California Competes pour soutenir la croissance des entreprises de semi-conducteurs ayant d'importantes activités de recherche et de développement, notamment NVIDIA, Applied Materials et Lam Research, ont déclaré M. Newsom et M. Padilla.