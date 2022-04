Les démocrates du Congrès s'en prennent à la magistrature américaine pour cause de récusation et de secret

La législation a été introduite à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Parmi ses parrains figurent le président de la commission judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, et les membres de la commission judiciaire du Sénat, Sheldon Whitehouse et Richard Blumenthal.

Le projet de loi intervient alors que le juge de la Cour suprême des États-Unis Clarence Thomas a fait face à des appels de certains démocrates l'invitant à se récuser de toute affaire impliquant l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis par les partisans de l'ancien président Donald Trump, citant les activités de l'épouse du juge, Virginia Thomas, une militante politique conservatrice.

Selon la pratique actuelle, les neuf juges de la Cour suprême décident individuellement s'ils doivent se récuser d'une affaire en raison d'un conflit d'intérêts. En vertu de la législation proposée, l'ensemble de la Cour suprême serait tenu d'examiner les demandes de récusation.

La législation proposée exigerait également que tous les juges fédéraux annoncent une raison impérieuse pour sceller tout document, et exigerait que le secret ne dure "pas plus longtemps que nécessaire". Le projet de loi rendrait obligatoire la notification publique lorsqu'une partie a demandé que des documents soient scellés dans une affaire et demanderait aux dirigeants judiciaires de concevoir un processus peu coûteux pour qu'une personne extérieure à l'affaire puisse contester une motion de secret.

Reuters a révélé dans une série de 2019 "Hidden Injustice" comment les juges américains autorisent régulièrement les fabricants de produits de consommation à déposer sous scellés des informations pertinentes pour la santé et la sécurité publiques. (Voir la série Hidden Injustice https://www.reuters.com/investigates/section/usa-courts-secrecy)

L'enquête de Reuters a révélé que des centaines de milliers d'Américains ont été tués ou gravement blessés au cours des dernières décennies par des produits prétendument défectueux - y compris des médicaments, des voitures et des appareils médicaux - alors que des preuves qui auraient pu alerter les consommateurs et les régulateurs du danger potentiel sont restées cachées.

Bien qu'ils soient tenus, dans la plupart des circuits régionaux de la magistrature fédérale, d'expliquer pourquoi ils autorisent la mise sous scellés des dossiers, les juges dans les affaires impliquant des produits défectueux le font rarement, a constaté Reuters.

En outre, la législation exigerait que la Cour suprême fournisse une vidéo en direct de ses plaidoiries sur Internet ainsi que d'autres directives éthiques pour les juges. La Cour suprême n'a pas autorisé la vidéo de ses plaidoiries mais a commencé à autoriser l'audio en direct en 2020 au début de la pandémie de COVID-19 et a poursuivi cette pratique.

Il s'agit de la dernière législation poursuivie par certains démocrates qui apporterait des changements dans le système judiciaire fédéral.

La législation dévoilée l'année dernière qui élargirait la Cour suprême des États-Unis à 13 juges au lieu des neuf actuels - dans le but d'effacer sa majorité conservatrice actuelle - a suscité une réponse peu enthousiaste de la part de la Maison Blanche et des principaux démocrates du Congrès et a été dénoncée par les républicains.