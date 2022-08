Les démocrates et les républicains parrainent un projet de loi visant à donner à des milliers d'Afghans un chemin vers la citoyenneté.

Le projet de loi étendrait également l'éligibilité aux visas spéciaux d'immigration (SIV) au-delà des Afghans qui ont travaillé pour le gouvernement américain, à ceux qui ont combattu aux côtés des forces américaines en tant que commandos et personnel de l'armée de l'air, et aux femmes qui ont servi dans des équipes spéciales de lutte contre le terrorisme.

Des versions identiques du projet de loi ont été introduites quelques jours avant le premier anniversaire du retrait final des troupes américaines et de l'opération d'évacuation chaotique qui a mis fin à la plus longue guerre de l'Amérique et a vu les talibans envahir Kaboul.

"Nous devons tenir notre engagement à fournir un refuge sûr et légal à ceux qui ont volontairement mis leur vie en danger pour soutenir la mission américaine en Afghanistan", a déclaré dans un communiqué le représentant démocrate Earl Blumenauer, co-sponsor du projet de loi de la Chambre avec le républicain Peter Meijer.

Trois républicains minoritaires, dont le sénateur Lindsey Graham, se sont joints à trois démocrates majoritaires pour introduire une version identique de l'Afghanistan Adjustment Act dans le Sénat peu divisé, ce qui augmente ses chances d'être adopté.

Malgré cela, un assistant du Congrès, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que la mesure se heurtera probablement à la "résistance" des républicains anti-immigration.

Une grande partie des 76 000 Afghans évacués par avion l'année dernière sont entrés aux États-Unis sur parole humanitaire, un statut d'immigration temporaire qui ne dure généralement pas plus de deux ans.

La législation permettrait à ces évacués de demander un statut légal permanent s'ils se soumettent à des vérifications supplémentaires de leurs antécédents.

En général, ces Afghans ne peuvent obtenir un statut légal permanent aux États-Unis qu'en demandant l'asile ou par le biais des SIV, des programmes en proie à d'importants arriérés.