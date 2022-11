Les démocrates gardent le contrôle du Sénat américain

PHOENIX (Reuters) - Les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat américain tout en limitant les pertes prévues à la Chambre des représentants, offrant ainsi une victoire majeure au président Joe Biden et réduisant à néant les espoirs d'une "vague rouge" que les républicains attendaient avant les élections de mi-mandat.

Joe Biden, qui a dû faire face à une faible cote de popularité avant les élections de mardi, en partie en raison du mécontentement de l'opinion publique lié l'inflation, a déclaré que le résultat obtenu samedi en fin de journée lui permettait de se réjouir du reste de son mandat.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié ce résultat de "victoire et de justification" pour les démocrates et leur programme. Il a accusé le parti républicain d'avoir attisé la peur et la division pendant la campagne.

Les républicains restaient toutefois proches de prendre le contrôle de la Chambre des représentants alors que le décompte des bulletins de vote se poursuivait.

Plusieurs jours s'écouleront, voire davantage, avant que l'on sache quel parti contrôlera la chambre de 435 sièges. Les résultats étaient encore en train d'affluer pour plusieurs scrutins, dont beaucoup en Californie, où les électeurs sont de tendance libérale.

En fin de journée samedi, les républicains avaient remporté 211 sièges et les démocrates 205, 218 étant nécessaires pour obtenir la majorité.

"Le peuple américain a rejeté la direction anti-démocratique, autoritaire, méchante et divisante que les républicains MAGA ("Make America Great Again", NDLR) voulaient donner à notre pays", a déclaré Chuck Schumer après que la victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto, dans le Nevada, a scellé le contrôle de la chambre pour les démocrates.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, 82 ans, a déclaré à ABC News et CNN qu'elle ne ferait aucune annonce sur son intention de rester à la tête de l'institution avant que le contrôle de celle-ci ne soit décidé.

LA GÉORGIE EN LIGNE DE MIRE

Des spéculations ont fait état de sa possible démission si les démocrates perdaient la majorité, surtout après que son mari ait été attaqué par un intrus à leur domicile de San Francisco le mois dernier.

Les démocrates contrôleront le Sénat, comme ils le font depuis deux ans, avec 50 de ses 100 sièges, la vice-présidente Kamala Harris détenant une voix décisive.

Si le sénateur démocrate Raphael Warnock devait remporter le second tour de l'élection du 6 décembre en Géorgie contre son adversaire républicain Herschel Walker, une majorité des démocrates de 51 contre 49 leur donnerait un avantage supplémentaire pour faire passer les quelques projets de loi pouvant aboutir avec une majorité simple, au lieu de 60 voix nécessaires pour la plupart des lois.

"Nous nous concentrons maintenant sur la Géorgie", a déclaré Joe Biden dimanche, au Cambodge, avant un sommet de l'Asie de l'Est. "Je suis incroyablement satisfait du taux de participation."

Toute l'année, l'ancien président Donald Trump a plané sur les élections de mi-mandat de 2022. Il a utilisé sa popularité parmi les conservateurs de droite pour influencer les candidats désignés par le Parti républicain.

Compte tenu des résultats médiocres des républicains - même s'ils devaient décrocher une courte majorité à la Chambre des représentants - il a été reproché à Donald Trump d'avoir soutenu des candidats qui n'étaient pas en mesure de séduire un électorat suffisamment large.

Une défaite des Républicains en Géorgie pourrait nuire encore davantage à la popularité de l'ancien président qui, selon ses conseillers, envisage d'annoncer cette semaine une troisième candidature à la présidence en 2024.

(Avec Richard Cowan et Jason Lange à Washington, version française Benjamin Mallet)

