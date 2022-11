Les démocrates gardent le contrôle du Sénat américain et anéantissent les espoirs de la "vague rouge" des républicains.

M. Biden - qui a lutté contre une faible cote de popularité avant les élections de mardi, en partie en raison de la frustration du public à l'égard de l'inflation - a déclaré que le résultat obtenu samedi en fin de journée lui permettait d'envisager avec optimisme le reste de son mandat.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a décrit ce résultat comme une "victoire et une justification" pour les démocrates et leur programme. Il a accusé le parti républicain d'avoir attisé la peur et la division pendant la campagne.

Les républicains sont toutefois restés proches de prendre le contrôle de la Chambre des représentants alors que les fonctionnaires continuaient à compter les bulletins de vote.

Il pourrait s'écouler plusieurs jours ou plus avant que le résultat de suffisamment de courses à la Chambre soit connu pour déterminer quel parti contrôlera la chambre de 435 sièges. Les résultats sont encore en train d'affluer pour plusieurs courses, y compris en Californie. En fin de journée samedi, les républicains avaient remporté 211 sièges, les 218 nécessaires pour une majorité, devant les démocrates avec 205.

"Le peuple américain a rejeté la direction anti-démocratique, autoritaire, méchante et source de division que les républicains MAGA voulaient donner à notre pays", a déclaré M. Schumer après que la victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto lors de sa réélection dans le Nevada ait scellé le contrôle de la chambre pour les démocrates de M. Biden.

Les démocrates contrôleraient le Sénat, comme ils l'ont fait ces deux dernières années, avec 50 de ses 100 sièges, la vice-présidente Kamala Harris détenant une voix prépondérante.

CONCENTRÉ SUR LA GÉORGIE

Si le sénateur démocrate Raphael Warnock devait remporter le second tour de l'élection du 6 décembre en Géorgie contre le challenger républicain Herschel Walker, la majorité de 51-49 des démocrates leur donnerait un avantage supplémentaire pour faire passer les quelques projets de loi qui peuvent avancer avec une majorité simple, au lieu des 60 nécessaires pour la plupart des lois.

"Nous nous concentrons maintenant sur la Géorgie. Nous nous sentons bien là où nous sommes", a déclaré M. Biden dimanche au Cambodge, avant un sommet en Asie de l'Est. "Je suis incroyablement heureux du taux de participation".

Toute l'année, l'ancien président Donald Trump a plané sur les élections de mi-mandat de 2022. Il a utilisé sa popularité continue auprès des conservateurs de droite pour influencer les candidats désignés par le parti républicain pour les courses au Congrès, aux postes de gouverneurs et aux postes locaux.

Compte tenu de la piètre performance des républicains - même s'ils remportent une courte majorité à la Chambre des représentants - on a reproché à Trump d'avoir donné un coup de pouce à des candidats qui n'étaient pas en mesure de séduire un électorat suffisamment large.

Une perte républicaine en Géorgie pourrait encore réduire la popularité de Trump, alors que ses conseillers affirment qu'il envisage d'annoncer cette semaine une troisième candidature à la présidence en 2024.

Le résultat pourrait augmenter les chances que le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a mis en déroute son challenger démocrate mardi, choisisse de défier Trump pour la nomination présidentielle de 2024.

Les démocrates avaient dépeint les républicains comme des extrémistes, soulignant la décision de la Cour suprême d'éliminer un droit national à l'avortement et les centaines de candidats républicains qui ont promu les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l'élection de 2020 était frauduleuse.

Le maintien du contrôle du Sénat signifie que les démocrates pourront toujours approuver les nominations de Biden, comme les juges fédéraux. Cela inclurait les personnes nommées à la Cour suprême si des postes vacants s'ouvrent dans les deux prochaines années sur le banc avec une majorité conservatrice de 6-3.

Les républicains de la Chambre des représentants, s'ils l'emportent, ont promis d'essayer de revenir sur les victoires de Biden en matière de lutte contre le changement climatique et veulent rendre permanente une série de réductions d'impôts de 2017 qui arrivent à expiration. Ils ont également promis d'enquêter sur les activités de l'administration Biden et sur le fils du président, qui a eu des relations d'affaires avec l'Ukraine et la Chine.