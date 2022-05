Les démocrates préviennent que l'avortement et le droit de vote sont en jeu dans la course au poste de gouverneur de Pennsylvanie

Josh Shapiro, procureur général de l'État et candidat démocrate au poste de gouverneur, a qualifié Mastriano de candidat au poste de gouverneur le plus extrême du pays.

Le républicain soutient l'interdiction de l'avortement sans exception pour le viol, l'inceste ou la santé de la mère. Il a proposé des restrictions sur le vote par correspondance et l'élimination des urnes, et il soutient les fausses allégations de fraude électorale de l'ancien président Donald Trump pour la présidentielle de 2020.

La campagne de Shapiro a déclaré avoir recueilli environ 200 000 $ depuis la fermeture des bureaux de vote dans la primaire républicaine mardi soir, et le candidat démocrate a demandé plus de dons mercredi.

Les démocrates considèrent la course du gouverneur de Pennsylvanie comme l'un des concours les plus critiques du pays. Le gouverneur actuel, le démocrate Tom Wolf, a bloqué les mesures de l'assemblée législative de l'État, contrôlée par les républicains, qui limiteraient l'avortement et le droit de vote.

Certains républicains de Pennsylvanie sont également alarmés par Mastriano, qui a défilé à Washington avant le siège du Capitole américain le 6 janvier 2021. Ils craignent que Mastriano soit inéligible et qu'il entraîne dans sa chute toute la liste des candidats du parti.

"Nous allons perdre des courses à la Chambre des États et au Sénat", a déclaré Val Biancaniello, membre du comité d'État républicain de la banlieue de Philadelphie. "Il est très difficile pour quelqu'un comme moi de se rallier à Doug Mastriano, qui va se faire botter les fesses en novembre parce qu'il est un extrémiste d'extrême droite."

Mastriano, qui a été soutenu par Trump le week-end précédant les primaires, a contesté le fait qu'il soit un candidat d'extrême droite.

"Je répudie cela", a-t-il déclaré dans son discours de victoire mardi. "Ce sont des conneries".

AVORTEMENT, DROIT DE VOTE EN JEU

Alors que les électeurs s'inquiètent de l'inflation, de la pandémie de coronavirus et de la criminalité, les démocrates cherchent à tirer parti de la bataille sur le droit à l'avortement pour stimuler la participation des femmes et des jeunes électeurs, y compris les indépendants et certains républicains.

Shapiro a juré d'opposer son veto à toute restriction de l'avortement qui lui serait présentée en tant que gouverneur.

Mastriano, un sénateur d'État, a proposé un projet de loi dit "heartbeat" qui interdirait les avortements après six semaines. Il a récemment qualifié l'avortement de "génocide".

Le corps législatif de Pennsylvanie a introduit un projet de loi qui empêcherait la Cour suprême de l'État de déclarer l'avortement comme un droit si la Cour suprême des États-Unis annule son précédent Roe v. Wade et renvoie la question de la légalisation aux États individuels.

"Avec nos droits fondamentaux en jeu, nous devons travailler plus dur que jamais pour garantir qu'un extrémiste anti-choix comme Doug Mastriano n'occupe jamais le poste de gouverneur", a déclaré Ally Boguhn, porte-parole de NARAL Pro-Choice America.

Mastriano s'est également fait le champion des revendications d'élections volées de Trump, proposant un audit de l'État sur les résultats de 2020.

Colonel de l'armée à la retraite, Mastriano a été vu à l'extérieur du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Trump ont fait irruption dans le bâtiment. Il a déclaré avoir participé pacifiquement à un rassemblement pro-Trump "Stop the Steal" ce jour-là, mais être parti avant le siège.

Certains républicains influents de l'État, tels que Sam DeMarco, président d'un comité du parti républicain à Pittsburgh, ont averti avant les primaires que Mastriano était inéligible, en se basant sur des sondages qui prédisaient que les électeurs de la majorité se tourneraient en grand nombre vers Shapiro si Mastriano remportait la nomination.

Selon les analystes, Shapiro, un candidat qui a remporté des victoires au niveau de l'État et qui n'a pas été contesté lors des primaires démocrates, a l'avantage dans la course. Avant les primaires, Mastriano disposait d'environ 800 000 $ sur son compte de campagne, tandis que Shapiro était assis sur un trésor de guerre de plus de 18 millions de dollars.

Mastriano "doit commencer à montrer comment il va attirer les républicains modérés et les électeurs indépendants", a déclaré Charlie O'Neil, un vétéran des campagnes républicaines en Pennsylvanie. "On ne gagne pas la Pennsylvanie en gagnant la base républicaine".