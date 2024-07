Les sénateurs démocrates américains ont présenté mardi un projet de loi visant à annuler un arrêt rendu le mois dernier par la Cour suprême des États-Unis, qui a réduit la capacité des agences fédérales à adopter des réglementations dans des domaines tels que l'environnement, la protection des consommateurs et les droits des travailleurs.

La sénatrice Elizabeth Warren, du Massachusetts, a déclaré qu'elle parrainait, avec dix autres sénateurs démocrates, un projet de loi qui codifierait une doctrine juridique vieille de 40 ans, que la Cour suprême des États-Unis a supprimée et qui obligeait les tribunaux à s'en remettre aux interprétations des agences fédérales des lois qu'elles administrent lorsque ces lois étaient ambiguës.

La loi "Stop Corporate Capture Act" rétablirait cette doctrine, connue sous le nom de "Chevron deference", et apporterait une série d'autres changements qui, selon les démocrates, moderniseraient et rationaliseraient le processus d'élaboration des règles.

Dans un communiqué, Mme Warren a déclaré que le projet de loi "garantirait que les groupes d'intérêt des entreprises ne puissent pas substituer leurs préférences au jugement du Congrès et des agences spécialisées".

Le projet de loi a peu de chances d'être adopté au cours d'une année électorale au Sénat, que les démocrates ne contrôlent que de justesse. Un projet de loi similaire, soutenu par la représentante Pramila Jayapal, démocrate de Washington, est en cours d'examen à la Chambre des représentants des États-Unis.

Cette chambre est dirigée par des républicains, qui ont salué la décision prise le 28 juin par la majorité conservatrice (6-3) de la Cour suprême, qui a annulé la doctrine établie par la Cour dans un arrêt de 1984 intitulé Chevron v. Natural Resources Defense Council (Conseil de défense des ressources naturelles).

Le président de la Cour suprême, John Roberts, a écrit qu'au lieu de s'en remettre aux interprétations des agences concernant les lois ambiguës, les tribunaux "doivent exercer leur jugement indépendant pour décider si une agence a agi dans le cadre de son autorité statutaire".

La décision de la Cour suprême est l'une des nombreuses décisions de son dernier mandat qui ont affaibli le pouvoir des agences administratives, un objectif de longue date des républicains.

Dans les semaines qui ont suivi la décision, au moins six juges de juridictions inférieures nommés par des présidents républicains ont cité l'arrêt de la Cour suprême dans une série de décisions bloquant des règles adoptées sous l'administration du président démocrate Joe Biden et destinées à protéger les droits des travailleurs et les droits des LGBTQ.

"Il y a eu un bon nombre d'affaires dans lesquelles les juges se sont assis sur des décisions jusqu'à ce que le sort de Chevron soit déterminé", a déclaré Michael Drysdale, un avocat du cabinet Dorsey & Whitney spécialisé dans le droit environnemental et administratif. "Il y a donc maintenant un regain d'activité.

La première de ces décisions est intervenue quelques heures à peine après la décision de la Cour suprême, lorsqu'un juge fédéral de Sherman, au Texas, a bloqué l'application à l'État d'une règle du ministère américain du travail qui étendrait le paiement obligatoire des heures supplémentaires à de nouvelles catégories de travailleurs.

Cette décision a été suivie par des décisions de juges de Floride, du Kansas, du Mississippi et du Texas bloquant de nouvelles règles de l'administration Biden destinées à protéger les personnes LGBTQ contre la discrimination dans les domaines de la santé et de l'éducation, ainsi qu'une règle de la Commission fédérale du commerce interdisant les accords de non-concurrence.

Plus récemment, la 5e Cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a demandé jeudi à un juge du Texas de réexaminer une décision antérieure qui s'appuyait sur la déférence à l'égard de Chevron pour confirmer une règle de l'ère Biden du ministère américain du travail qui autorise les investissements socialement responsables dans le cadre des plans de retraite des employés. (Reportage de Nate Raymond à Boston, rédaction d'Alexia Garamfalvi et Andrea Ricci)