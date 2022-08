Les démocrates, qui regorgent d'argent, soutiennent le blitz publicitaire "inflation act" des midterms.

Dans les jours à venir, des millions de dollars seront injectés dans les courses au Congrès par des groupes extérieurs au Parti démocrate pour vanter les mérites du projet de loi de 430 milliards de dollars de Biden sur le climat, la santé et les impôts, appelé "Loi sur la réduction de l'inflation", ont déclaré à Reuters des collaborateurs et des alliés de Biden.

Les groupes de défense du climat, de la santé et de Biden cibleront les électeurs dans les circonscriptions décisives avec des publicités télévisées, radiophoniques et Internet, des rassemblements et des tournées en bus. Certains iront même frapper aux portes.

Les midterms sont difficiles pour le parti qui détient le pouvoir, même dans les années normales, mais à travers l'histoire, l'inflation a été particulièrement préjudiciable pour les sortants. Elle a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans sous Biden et les électeurs disent que l'économie est leur principale préoccupation.

Néanmoins, les conseillers de Biden sont de plus en plus optimistes et pensent que les électeurs puniront les Républicains pour s'être opposés à la loi sur l'inflation, que Biden signera mardi, et pour les attaques de leur parti contre le droit à l'avortement.

Le parti démocrate a déjà dépensé 535 millions de dollars en publicités pour l'élection générale, tandis que les républicains ont dépensé 423 millions de dollars, selon une étude d'AdImpact du mois dernier. Bien que le financement des groupes extérieurs soit opaque, les principaux contributeurs du parti comprennent plusieurs milliardaires, tels que le créateur de fonds spéculatifs David Shaw, le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et le capital-risqueur John Doerr, selon les documents fédéraux.

Les campagnes extérieures seront soutenues par les dépenses du parti démocrate et par les 35 voyages de M. Biden et de son cabinet dans 23 États jusqu'à la fin du mois d'août pour vanter les mérites du projet de loi.

"C'est un mois d'août aussi fort pour un président en exercice et son parti que vous pouvez l'imaginer en termes de réalisation de projets et de changement de dynamique", a déclaré Steve Ricchetti, conseiller principal de Biden.

Les sondages et les prévisions ne sont pas de leur côté.

Six électeurs sur dix n'ont jamais entendu parler du dernier projet de loi ou n'en savent presque rien, selon un sondage Reuters/Ipsos https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/americans-support-inflation-reduction-act-measures réalisé au début du mois. Seuls 40% des Américains approuvent la performance de Biden, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mardi dernier.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 membres du Sénat sont à pourvoir en novembre. Les deux chambres sont contrôlées de justesse par les démocrates et, traditionnellement, les midterms favorisent le parti qui n'est pas à la Maison Blanche. La plupart des prévisionnistes donnent aux Républicains une forte chance de remporter la Chambre et considèrent que le Sénat est à prendre.

LE PROJET DE LOI SUR L'INFLATION N'EST PAS OBAMACARE

Les républicains disent que la stratégie des démocrates est délirante étant donné les chiffres des sondages de Biden et les prédictions selon lesquelles le projet de loi sur l'inflation n'aura qu'un impact modeste à court terme sur les prix.

Mais les démocrates affirment qu'ils ne voient pas d'opposition fulgurante de la part des électeurs à la loi sur l'inflation, par rapport à Obamacare en 2010, qui a entraîné une victoire écrasante des républicains.

"Chaque démocrate qui se présente au Congrès va faire des publicités sur ce sujet et en parler", a déclaré Anne Shoup, porte-parole de Protect Our Care, un groupe de défense des soins de santé ciblant les républicains qui s'opposent à la loi sur l'inflation.

DES PUBLICITÉS "PRO-POLLUEURS

Building Back Together, une organisation à but non lucratif dirigée par d'anciens conseillers de la campagne de Biden, a un plan de publicités télévisées, numériques et radiophoniques, tout comme le Comité national démocrate, qui se concentre sur les électeurs noirs, latinos et asiatiques.

La League of Conservation Voters, une organisation de défense de l'environnement, a lancé une campagne publicitaire de 2,2 millions de dollars pour remercier les partisans démocrates du projet de loi sur l'inflation ; Climate Action Campaign prévoit des publicités numériques pour remercier 24 législateurs qui ont voté pour le projet de loi.

Les organisateurs affiliés à la Ligue dépenseront également 13 millions de dollars pour une campagne de porte-à-porte sur le projet de loi et sur la façon dont les candidats ont voté dans sept États politiques de premier plan. Les publicités des semaines à venir présentent les républicains qui se sont opposés au projet de loi comme étant favorables aux pollueurs, a déclaré la porte-parole Emily Samsel.

Le Hub Project, un groupe externe axé sur les messages économiques populistes, cible quatre républicains qui se sont opposés au projet de loi : Le représentant David Valadao de Californie, Ashley Hinson de l'Iowa, Don Bacon du Nebraska et Nicole Malliotakis de New York.

Au début du mois, le prévisionniste Cook Political Report a revu à la baisse les chances de victoire de Bacon et Malliotakis, mais les campagnes ciblées n'ont exprimé aucune inquiétude.

"La seule chose qui soulagera les familles de l'Iowa de l'inflation galopante induite par les démocrates, des augmentations d'impôts et des hausses vertigineuses sur l'essence et les produits d'épicerie est une majorité républicaine au Congrès", a déclaré Sophie Crowell, directrice de campagne de Hinson.