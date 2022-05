Les démocrates s'appuient sur la menace du droit à l'avortement pour améliorer leurs perspectives d'élections de mi-mandat.

Une fuite d'un projet montrant la majorité conservatrice de la cour apparemment prête à annuler la décision historique de 1973 Roe v. Wade a déclenché une tempête politique sur le droit à l'avortement juste au moment où la saison électorale de 2022 se réchauffe.

Le droit à l'avortement aux États-Unis est directement menacé depuis des années, voire des décennies. Mais si la haute cour va jusqu'au bout et supprime la protection constitutionnelle de l'interruption de grossesse, la question se cristallisera pour des millions d'électeurs comme jamais auparavant, selon les défenseurs et stratèges démocrates.

"Vous avez un droit qui est sauvagement populaire auprès de l'électorat, et vous avez un électorat qui n'a pas vraiment été confronté au fait qu'il pourrait être supprimé", a déclaré Jessica Floyd, présidente d'American Bridge, un comité d'action politique démocrate. "La dynamique ici est assez inédite".

Les démocrates se sont rapidement emparés de cette question qui pourrait remodeler un environnement politique difficile à l'approche des élections de novembre, lorsque le contrôle du Sénat américain et de la Chambre des représentants sera en jeu.

Les candidats démocrates et les groupes alliés au parti ont envoyé des appels de collecte de fonds liés à la perspective d'une annulation de Roe. "Chacun de mes adversaires GOP (républicains) soutient des lois anti-avortement dangereuses et restrictives", a écrit le député Tim Ryan, qui se présente au Sénat dans l'Ohio, dans un courriel adressé à ses partisans mardi.

Le parti au pouvoir perd généralement des sièges lors du premier mandat d'un nouveau président. Les sondages d'opinion montrant que le président démocrate Joe Biden est impopulaire auprès d'une majorité d'Américains, les analystes ont prévu que les républicains reprendraient la Chambre et peut-être aussi le Sénat.

Mais les sondages ont également montré que le droit à l'avortement est largement populaire. Un sondage Reuters/Ipsos réalisé mardi a révélé que 63% des personnes interrogées, dont 78% des démocrates et 49% des républicains, seraient plus susceptibles de soutenir des candidats qui soutiennent le droit à l'avortement en novembre.

Les démocrates soutiennent que le danger clair et présent pour les droits reproductifs galvanisera les électeurs indépendants, en particulier les femmes des banlieues et les femmes sans diplôme universitaire, à voter pour leurs candidats.

"Il y aura toute une série d'électeurs qui ne voteront peut-être pas systématiquement pour les candidats démocrates, mais qui seront vraiment animés par le changement dramatique du paysage de l'accès à l'avortement", a déclaré Kristin Ford, porte-parole de NARAL Pro-Choice America.

NARAL a déclaré avoir constaté une "forte hausse" des dons et du trafic sur son site Web depuis l'annonce de la nouvelle lundi soir. Aux côtés d'autres groupes de défense du droit à l'avortement, Planned Parenthood Action Fund et Emily's List, elle a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour les élections de mi-mandat, principalement dans les swing states et les états qui seront déterminants pour préserver l'accès à l'avortement dans le pays.

Les groupes anti-avortement prévoient également d'utiliser la prochaine décision de justice - attendue pour la fin du mois de juin - pour stimuler la participation. Mallory Carroll, porte-parole de la Susan B. Anthony List, a déclaré que le comité d'action politique du groupe était sur le terrain pour parler aux électeurs dans neuf États du champ de bataille depuis l'été dernier.

"Si ce projet d'avis... ressemble à l'avis final, ce sera un énorme encouragement pour le mouvement pro-vie car il reflétera un retour sur investissement de notre engagement politique de ces 50 dernières années", a déclaré Mme Carroll. "Je pense que cela va mobiliser les gens des deux côtés".

L'ÉCONOMIE RESTE LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION ?

Geoffrey Skelley, analyste des élections pour le site Web FiveThirtyEight, était sceptique quant au fait que la question de l'avortement suffise à améliorer les chances des démocrates de conserver la Chambre et le Sénat.

"Les élections de mi-mandat sont toujours principalement axées sur le président et le parti du président, et Joe Biden a des taux d'approbation dans les 40 % inférieurs", a-t-il déclaré.

M. Skelley a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie, l'emploi et l'inflation restent les principales préoccupations de nombreux électeurs, y compris ceux qui soutiennent le droit à l'avortement.

Les perspectives pourraient être meilleures pour les démocrates dans les courses au poste de gouverneur, a-t-il dit. Si la Cour suprême annule Roe, la légalité de l'avortement sera laissée aux États individuels.

Gretchen Whitmer (Michigan) et Tony Evers (Wisconsin) sont tous deux candidats à la réélection. Leurs adversaires républicains s'opposent au droit à l'avortement et soutiendraient les efforts législatifs dans ces États pour interdire la procédure.

"Je vous promets ceci : Je me battrai comme une folle pour m'assurer que l'avortement reste sûr, légal et accessible dans notre État", a déclaré Mme Whitmer sur Twitter lundi.

Le centre politique non partisan de l'Université de Virginie suggère qu'il pourrait y avoir une réaction négative des électeurs dans des États tels que l'Arizona, le New Hampshire, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, où le soutien au droit à l'avortement est fort mais où les républicains cherchent à le restreindre.

La question pourrait également donner un coup de pouce à la démocrate Stacey Abrams en Géorgie, qui a perdu de justesse contre le gouverneur Brian Kemp il y a quatre ans.

"Si vous cherchiez un message pour réactiver les banlieues en Géorgie, c'en est un excellent", a déclaré Jared Leopold, un ancien assistant de l'Association des gouverneurs démocrates.