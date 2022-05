Les démocrates se démènent pour protéger le droit à l'avortement dans les États américains libéraux.

Avec une nouvelle urgence, les législateurs démocrates prennent des mesures pour protéger l'accès à l'avortement dans leurs États après qu'une fuite de projet la semaine dernière ait montré que la Cour suprême des États-Unis était prête à annuler la décision Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

"Il n'y a pas de question plus critique", a déclaré le leader du Sénat de Californie, Toni Atkins, un démocrate qui a dirigé des cliniques de santé reproductive avant de se lancer en politique. "J'espère qu'elle deviendra une question clé, importante pour tout le monde".

Les efforts visant à renforcer le droit à l'avortement contrastent fortement avec ceux des États conservateurs, où les législateurs s'engagent à poursuivre les restrictions. L'avortement sera interdit ou restreint dans environ 26 États dirigés par des républicains si la Cour suprême renverse les protections constitutionnelles fédérales dans une décision attendue d'ici la fin juin.

Les démocrates du Sénat américain prévoient de forcer un vote mercredi sur une législation codifiant le droit des femmes à l'avortement dans tout le pays, un geste de protestation presque certain d'échouer.

Au niveau des États, cependant, des politiciens libéraux et modérés ont réussi à promulguer des lois visant à étendre et à protéger l'accès à l'avortement en prévision de la décision de la Cour.

Dans le Connecticut, le gouverneur démocrate Ned Lamont a signé la semaine dernière une loi visant à protéger les prestataires qui pratiquent des avortements pour des patientes venant d'États où la procédure a été interdite ou restreinte, ainsi que les patientes elles-mêmes.

Un amendement constitutionnel protégeant le droit à l'avortement sera soumis aux électeurs du Vermont en novembre, et des propositions constitutionnelles similaires sont envisagées dans l'État de Washington et en Californie.

Certaines des mesures les plus agressives pour protéger le droit à l'avortement ont été prises à New York et en Californie, deux bastions démocrates.

Lundi, les législateurs démocrates de New York ont annoncé un nouveau projet de loi visant à mettre en place un programme qui financerait les soins d'avortement non couverts par les assurances et accorderait des subventions aux groupes qui aident les femmes à se rendre dans d'autres États pour se faire avorter.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, a ordonné mardi au ministère de la Santé de l'État de créer un fonds de 25 millions de dollars pour soutenir les prestataires de services d'avortement. La division de la justice pénale proposerait 10 millions de dollars supplémentaires pour des subventions de sécurité pour les centres de santé reproductive, a-t-elle déclaré.

La semaine prochaine, l'assemblée législative de Californie examinera une série de projets de loi sur l'avortement, dont une mesure qui protégerait les prestataires et les patients contre les actions civiles et les représailles financières pour avoir obtenu une procédure légale dans l'État.

La législation permettrait également aux infirmières praticiennes de pratiquer certains avortements, élargissant ainsi les rangs des prestataires à un moment où des milliers de femmes devraient se rendre en Californie depuis d'autres États pour se faire soigner.

Mais les actions visant à accroître les protections de l'avortement dans les États dirigés par les démocrates ont été éclipsées par les nouvelles restrictions adoptées dans les États contrôlés par les républicains, selon l'Institut Guttmacher, un groupe de défense du droit à l'avortement.

Les législateurs conservateurs ont adopté 37 projets de loi visant à restreindre l'accès à l'avortement dans 10 États cette année, tandis que seulement 14 mesures visant à protéger l'avortement ont été approuvées dans huit États, selon les données de Guttmacher. Les mesures restrictives ont également largement dépassé les lois protectrices en 2021, selon l'institut.

Certains législateurs conservateurs et militants anti-avortement ont déclaré vouloir aller plus loin - en éliminant les avortements médicamenteux par le biais de pilules souvent obtenues en ligne, et en trouvant des moyens d'étendre les interdictions d'avortement aux États où la procédure reste légale.

Tous les républicains ne s'opposent pas au droit à l'avortement. Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, un républicain modéré, a déclaré la semaine dernière qu'il était "ouvert" à la discussion sur les protections pour les femmes qui viennent d'ailleurs dans son État pour se faire avorter.

Sue Dunlap, présidente et directrice générale de Planned Parenthood à Los Angeles, a déclaré que les décideurs politiques doivent aller au-delà des lois générales des États pour examiner les détails de la manière dont les femmes pourront réellement accéder à l'avortement si elles vivent dans des États où il est interdit.

Cela se fera en grande partie au niveau local, a-t-elle dit, car les responsables municipaux seront appelés à fournir des services tels que la protection policière des patients et des prestataires.

"La Californie, Los Angeles et d'autres villes du pays ont fait des premiers pas très importants", a déclaré Mme Dunlap, "mais je n'ai pas l'impression que nous nous soyons vraiment attaqués à ce qui nous attend au tournant."