Une Pâques précoce a stimulé les dépenses alimentaires en Grande-Bretagne le mois dernier, augmentant les ventes au détail de la manière la plus importante depuis le mois d'août, mais la situation générale est restée modérée, le temps pluvieux ayant freiné la demande pour d'autres biens, a déclaré mardi le British Retail Consortium (Consortium britannique du commerce de détail).

L'économie britannique est entrée dans une légère récession au cours de la seconde moitié de l'année dernière, mais des données plus récentes ont suggéré un retour à une croissance molle au cours du premier trimestre de cette année, alors que les pressions inflationnistes s'atténuent.

Le BRC a déclaré que les dépenses totales du commerce de détail en mars étaient supérieures de 3,5 % à celles de l'année précédente, en hausse par rapport à une croissance annuelle de 1,1 % en février, et dépassant le rythme des données les plus récentes sur l'inflation des prix à la consommation pour la première fois depuis plus de deux ans.

Toutefois, les chiffres ne sont pas corrigés des variations saisonnières et reflètent le fait que le dimanche de Pâques est tombé le 31 mars, soit plus d'une semaine plus tôt qu'en 2023.

"Si la croissance des ventes au détail s'est améliorée le mois dernier, c'est en grande partie en raison de la date inhabituellement précoce de Pâques et de l'augmentation subséquente des ventes de produits alimentaires au cours de la semaine précédant le long week-end", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du BRC.

Le temps pluvieux du mois de mars a nui aux ventes de meubles de jardin, de produits de rénovation, de vêtements et de chaussures, a-t-elle ajouté.

Le Met Office britannique a déclaré que le Royaume-Uni avait reçu 27 % de précipitations de plus que la moyenne le mois dernier, et que certains comtés du sud de l'Angleterre avaient reçu deux fois plus de précipitations que la normale.

Sur l'ensemble du premier trimestre, les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses non alimentaires ont baissé de 1,9 %.

Des chiffres séparés de Barclays ont montré que la croissance des dépenses de consommation - une mesure plus large que les ventes au détail - s'est maintenue à 1,9 % en mars, son taux annuel le plus bas depuis septembre 2022, malgré un coup de pouce donné par la sortie de "Dune 2" dans les cinémas et l'impulsion donnée aux pubs par la fête de la Saint-Patrick et les matchs de rugby.

Karen Johnson, responsable de la vente au détail chez Barclays, a déclaré que les entreprises espéraient que la demande s'améliorerait dans les mois à venir en raison d'un meilleur temps, de la baisse des prix de l'énergie, d'une plus forte croissance des salaires et d'événements tels que les concerts de Taylor Swift et les Jeux olympiques. (Reportage de David Milliken, édition de William Schomberg)