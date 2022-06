Les dépenses d'investissement des entreprises du premier trimestre au Japon augmentent de 3 %, grâce aux fabricants

La fermeté des dépenses des entreprises pourrait donner de l'espoir aux décideurs politiques qui comptent sur les sociétés japonaises, riches en liquidités, pour investir dans des usines et des équipements afin de soutenir une reprise économique basée sur la demande intérieure.

Les dépenses d'investissement au premier trimestre de cette année ont augmenté de 3,0 % par rapport à la même période de l'année dernière, après une hausse de 4,3 % observée au quatrième trimestre, selon les données du ministère des Finances (MOF) publiées mercredi. Les gains ont été menés par les fabricants de matériel de transport en raison d'investissements dans de nouvelles technologies, et par les producteurs de métaux confrontés à la nécessité d'augmenter leur capacité de production.

La lecture sera utilisée pour aider à calculer les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) attendus mercredi prochain. Certains économistes s'attendent à une révision à la baisse.

"Les dépenses d'investissement sont restées fermes, en particulier dans le secteur manufacturier, grâce à une demande solide, mais le secteur des services a souffert de la pandémie. En tant que tel, il n'était pas assez fort pour entraîner une révision à la hausse du PIB", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef du Norinchukin Research Institute.

"Au fur et à mesure que les Japonais s'habitueront à l'idée de vivre avec le coronavirus et que les contrôles aux frontières s'assoupliront, l'activité du secteur des services et le tourisme entrant reprendront, ce qui favorisera la reprise progressive des dépenses d'investissement et de l'économie au sens large."

L'économie n°3 du monde s'est contractée de 1,0 % au premier trimestre de cette année, selon des données préliminaires, alors que les contrôles du coronavirus, les perturbations de l'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières ont frappé la consommation. L'économie a enregistré deux trimestres de contraction l'année dernière, soulignant une reprise fragile.

De nombreux économistes s'attendent à ce que l'économie renoue avec la croissance au cours des prochains trimestres, bien que les perspectives d'une reprise en V s'estompent en raison de la crise ukrainienne et du risque de résurgence des infections au coronavirus.

Par secteur, les données du MOF ont montré que les dépenses commerciales des fabricants se sont améliorées de 5,9 % par rapport à l'année précédente, atteignant presque les niveaux pré-pandémiques, tandis que celles des non-manufacturiers ont progressé de 1,6 %, toujours en dessous des niveaux observés avant le COVID.

Les bénéfices récurrents des entreprises ont augmenté de 13,7 % en janvier-mars par rapport à l'année précédente pour atteindre 22,8 trillions de yens (177 milliards de dollars) - un montant record pour un premier trimestre - tandis que les ventes ont augmenté de 7,9 %.

"Les ventes et les bénéfices ont augmenté, mais on constate une faiblesse dans les secteurs de l'automobile et des machines électriques en raison des restrictions de l'offre et de la flambée des prix des matières premières", a déclaré un responsable du MOF.

"La reprise est inégale et dépend de la taille et du type d'entreprise".

Sur le trimestre, les dépenses d'investissement ont augmenté de 0,3 % en janvier-mars par rapport aux trois mois précédents sur une base corrigée des variations saisonnières, selon les données du MOF.

(1 $ = 129,1300 yens)