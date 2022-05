Les dépenses de consommation américaines augmentent fortement ; la hausse de l'inflation ralentit

Les perspectives à court terme de l'économie ont également été éclaircies par d'autres données du département du commerce vendredi, montrant que le déficit commercial des marchandises s'est fortement réduit le mois dernier. Un déficit commercial record a provoqué une contraction de la production au premier trimestre.

"L'économie peut toujours se retourner sur elle-même, mais à ce stade du cycle économique, les consommateurs continuent de dépenser sans compter, tenant à distance les vents de la récession", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,9 % le mois dernier. Les données pour le mois de mars ont été révisées à la hausse pour montrer des dépenses en hausse de 1,4 % au lieu de 1,1 % comme indiqué précédemment.

Les consommateurs ont acheté davantage de véhicules automobiles neufs, de vêtements, de biens récréatifs ainsi que d'articles d'ameublement et d'équipement ménager. La demande de biens reste forte même si les dépenses en services s'accélèrent. Les consommateurs ont également mangé au restaurant, voyagé et augmenté leurs dépenses pour le logement et les services publics.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les dépenses de consommation augmenteraient de 0,7 %. Les dépenses sont soutenues par des économies massives ainsi que par une forte hausse des salaires, les entreprises s'efforçant de combler un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars.

L'attitude belliqueuse de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire, alors qu'elle s'efforce de juguler l'inflation élevée et de la ramener à son objectif de 2 %, a attisé les craintes d'une récession, provoquant une vente d'actions et une hausse des rendements du Trésor américain et du dollar.

Les craintes d'un ralentissement économique ont également été exacerbées par la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine ainsi que par la politique chinoise du zéro COVID-19, qui ont encore plus enchevêtré les chaînes d'approvisionnement.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La Fed devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions en juin et juillet.

RÉDUCTION DE L'ÉCART DU COMMERCE DES BIENS

Les estimations de croissance pour le deuxième trimestre sont pour la plupart supérieures à un taux annualisé de 2,0. L'économie s'est contractée à un rythme de 1,5 % au cours du trimestre janvier-mars, sous le poids d'un déficit commercial record et d'une accumulation des stocks plus lente par rapport au taux robuste du quatrième trimestre.

Mais le commerce ne sera probablement pas un frein au PIB ce trimestre. Dans un second rapport, le département du commerce a déclaré que le déficit commercial des marchandises a chuté de 15,9 % à 105,9 milliards de dollars en avril. Cette réduction reflète une baisse de 5,0 % des importations. Bien que la baisse des importations soit bonne pour le chiffre de tête du PIB, elle pourrait être le signe d'un ralentissement des dépenses de consommation et des investissements des entreprises.

Les importations de biens d'équipement et de consommation ont diminué. Les importations de véhicules à moteur ont toutefois augmenté. Les exportations de biens ont augmenté de 3,1 %, stimulées par les expéditions de produits alimentaires.

Bien que l'inflation ait continué à augmenter en avril, elle n'était pas de la même ampleur que ces derniers mois. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2 %, le plus faible gain de novembre 2020, après avoir grimpé de 0,9 % en mars.

Au cours des 12 mois jusqu'en avril, l'indice des prix PCE a progressé de 6,3 % après avoir bondi de 6,6 % en mars.

L'augmentation annuelle de l'indice des prix PCE ralentit car les gains importants de l'année dernière disparaissent du calcul.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a progressé de 0,3 %, ce qui représente la même marge de progression pour trois mois consécutifs. Ce que l'on appelle l'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,9 % en glissement annuel en avril, le plus faible gain depuis décembre dernier, après avoir augmenté de 5,2 % en mars.

Il s'agit du deuxième mois consécutif où le taux d'augmentation de l'indice annuel des prix PCE de base a décéléré. Cette mesure de l'inflation est la plus suivie par les économistes et les responsables politiques.

"Nous devons voir les augmentations mensuelles se refroidir de manière plus significative avant que la Fed puisse respirer", a déclaré Jennifer Lee, économiste principale chez BMO Capital Markets à Toronto.