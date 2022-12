Les dépenses de consommation et l'inflation aux États-Unis ralentissent en novembre

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont légèrement augmenté de 0,1 %, a déclaré vendredi le département du Commerce. Les données d'octobre ont été révisées à la hausse pour montrer que les dépenses ont augmenté de 0,9 % au lieu de 0,8 % comme indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse des dépenses de consommation de 0,2 %. Une partie de la modération des dépenses le mois dernier reflète un déplacement de la demande des biens vers les services.

Le ralentissement de la hausse des prix de certains biens a également fait baisser le montant en dollars des dépenses de consommation.

Néanmoins, les dépenses de consommation sont en bonne voie pour donner un autre coup de pouce à la croissance économique ce trimestre, après avoir fait équipe avec les exportations pour stimuler le produit intérieur brut au troisième trimestre. L'économie a progressé à un taux annualisé de 3,2 % le trimestre dernier, après s'être contractée au cours du premier semestre de l'année.

Les estimations de croissance pour le quatrième trimestre vont jusqu'à un rythme de 2,7 %. Les dépenses de consommation sont tirées par de solides gains salariaux, grâce à un marché du travail tendu, ainsi que par les économies accumulées pendant la première année de la pandémie de COVID-19.

La banque centrale américaine tente de ralentir la demande pour tout, du logement à la main-d'œuvre, alors qu'elle se bat pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

La semaine dernière, la Fed a augmenté son taux directeur de 50 points de base pour le porter dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, soit le taux le plus élevé depuis la fin 2007. Les responsables de la Fed s'attendent à ce que le taux augmente entre 5,00 % et 5,25 % l'année prochaine, un niveau qui pourrait être maintenu pendant un certain temps.

La hausse des coûts d'emprunt, l'épuisement rapide de l'épargne et la diminution de la richesse des ménages pourraient étouffer les dépenses de consommation et faire basculer l'économie dans la récession l'année prochaine.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,1 % le mois dernier après avoir grimpé de 0,4 % en octobre. Sur les 12 mois jusqu'en novembre, l'indice des prix PCE a augmenté de 5,5 % après avoir progressé de 6,1 % en octobre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a progressé de 0,2 % après avoir augmenté de 0,3 % en octobre. Ce que l'on appelle l'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,7 % sur une base annuelle en novembre après avoir augmenté de 5,0 % en octobre.

La Fed suit les indices des prix PCE pour la politique monétaire. D'autres mesures de l'inflation ont également montré des signes de ralentissement.

Les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu pour un deuxième mois consécutif en novembre. Les attentes des consommateurs en matière d'inflation à un an se sont également modérées en décembre, renforçant l'opinion selon laquelle les pressions sur les prix ont atteint un sommet il y a plusieurs mois.