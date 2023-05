Les dépenses de défense de la Nouvelle-Zélande devraient augmenter d'environ 472 millions de dollars

La Nouvelle-Zélande va investir 419 millions de dollars néo-zélandais (264,18 millions de dollars) supplémentaires pour augmenter les salaires du personnel des forces de défense et 328 millions de dollars néo-zélandais pour moderniser les biens et les infrastructures des forces de défense, a déclaré lundi le ministre de la défense, Andrew Little.

L'augmentation des salaires a pour but de permettre aux forces de défense de conserver et d'attirer les compétences, l'expérience et l'expertise dont elles ont besoin, a déclaré M. Little dans un communiqué. L'investissement de 328 millions de dollars néo-zélandais dans l'infrastructure servira à moderniser les frégates et les véhicules à mobilité protégée Bushmaster, ainsi qu'à construire un nouveau complexe de carburants sur la base aérienne d'Ohakea, dans l'île du Nord. L'armée de défense a dû faire face à un taux élevé d'attrition du personnel, ce qui a entraîné l'immobilisation de trois navires et le retrait anticipé de la flotte de P-3 Orion, laissant la Nouvelle-Zélande avec une capacité de surveillance aérienne limitée. (1 $ = 1,5860 dollar néo-zélandais)