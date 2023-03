La Saint-Valentin a contribué à stimuler les ventes au détail britanniques en février, mais les volumes sont restés inférieurs à ceux de l'année dernière, les ménages ayant réduit leurs achats d'articles non essentiels, selon une enquête publiée mardi.

Le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que les dépenses dans les chaînes de magasins ont augmenté de 5,2 % en termes annuels le mois dernier, bien en dessous de la hausse de 6,7 % enregistrée en février 2022. Les ventes ont augmenté par rapport à la hausse de 4,2 % enregistrée en janvier.

Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a déclaré que les détaillants sont confrontés à des conditions commerciales volatiles car les consommateurs seront préoccupés par les prix de l'énergie et leurs impôts qui devraient encore augmenter en avril.

Les chiffres du BRC ne sont pas corrigés de l'inflation, ce qui signifie que la hausse des ventes a masqué une baisse beaucoup plus importante des volumes.

Bien que la Banque d'Angleterre ait signalé que l'inflation a changé de cap, les ménages britanniques doivent toujours faire face à une inflation de plus de 10 %, soit plus de cinq fois l'objectif de 2 % de la Banque.

La BoE a porté les taux d'intérêt à 4 % en février et a laissé entendre qu'elle était sur le point de mettre fin à sa série de hausses de taux, mais a déclaré qu'il y avait des inquiétudes quant aux pressions inflationnistes sur le marché du travail. Les marchés financiers s'attendent à ce que les taux d'intérêt, qui sont maintenant les plus élevés depuis 2008, augmentent à 4,75 % plus tard cette année.

Malgré les récents signes d'amélioration des perspectives économiques de la Grande-Bretagne, Paul Martin, responsable britannique de la vente au détail chez KPMG, qui coproduit les chiffres, a déclaré que les perspectives du secteur de la vente au détail continueront d'être difficiles, les dépenses de consommation diminuant en termes réels.

Des données distinctes de Barclays ont montré que les dépenses des consommateurs en cartes de paiement ont augmenté de 5,9 % en glissement annuel en février.

Barclays a déclaré que les taux de croissance annuels ont été affectés par la levée des restrictions du plan B de l'Omicron l'année dernière, qui a provoqué un pic des dépenses en raison d'une demande refoulée.

Esme Harwood, directrice chez Barclays, a déclaré que plusieurs catégories ont vu leur croissance s'essouffler en février, car les acheteurs à court d'argent, frappés par la hausse des prix et la pénurie de fruits et légumes, ont modifié leurs habitudes d'achat.

"Les récentes pénuries de fruits et légumes obligent les Britanniques à envisager des alternatives pour leurs courses hebdomadaires, alors qu'ils continuent à chercher des moyens astucieux de compenser l'inflation des prix alimentaires", a déclaré Harwood.

"Les tendances populaires ce mois-ci incluent l'achat de 'dupes' de produits populaires, l'achat dans des magasins discount et la limitation des dépenses de Pâques."