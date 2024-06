Les dépenses de santé aux États-Unis devraient augmenter de 7,5 % en 2023 pour atteindre 4 800 milliards de dollars, selon des données fédérales publiées mercredi, dépassant le taux de croissance annuel du produit intérieur brut prévu de 6,1 %.

Les dépenses liées à Medicaid et à l'assurance maladie privée sont à l'origine de cette croissance, la part de la population assurée ayant atteint le niveau historique de 93 %, selon les données des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).

Le nombre de personnes assurées a largement augmenté en raison du nombre record d'inscriptions à Medicaid, avec 91,2 millions de personnes couvertes par le programme de santé fédéral et étatique pour les pauvres en 2023.

Les dépenses de Medicare devraient augmenter de 8,4 % pour atteindre plus de 1 000 milliards de dollars et celles de Medicaid de 5,7 % pour atteindre 852 milliards de dollars. Les dépenses d'assurance maladie privée devraient augmenter de 1,1 % pour atteindre 1,4 billion de dollars.

Les dépenses de santé estimées par personne aux États-Unis s'élevaient à environ 14 423 dollars en 2023 et à 15 074 dollars en 2024.

Les dépenses nationales de santé devraient augmenter de 5,2 % en 2024, mais les inscriptions à Medicaid devraient diminuer de 11,2 % lorsque plus de 10 millions de personnes perdront leur couverture après l'expiration des mesures de lutte contre la pandémie garantissant la continuité de l'inscription. On estime que 2 millions de personnes supplémentaires perdront leur couverture en 2025.

Les dépenses devraient augmenter en moyenne de 5,6 % par an entre 2023 et 2032, soit plus que le taux de croissance annuel du produit intérieur brut (4,3 %) prévu pour la même période.

Cette hausse entraînera une augmentation de la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut, qui passera de 17,3 % en 2022 à 19,7 % en 2032, selon les données.

Les dépenses du programme Medicare pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées devraient initialement augmenter au cours de la prochaine décennie, en partie grâce aux mesures de la loi sur la réduction de l'inflation signée par le président Joe Biden qui, entre autres dispositions, a introduit un plafond annuel de 2 000 dollars pour les dépenses personnelles.

Il diminuera progressivement au cours des années suivantes lorsque les effets d'autres dispositions se feront sentir, comme les prix des médicaments négociés par Medicare avec les sociétés pharmaceutiques, qui devraient s'appliquer à partir de 2026, et la liaison des augmentations de prix des médicaments à l'inflation, qui a déjà commencé en 2023. (Reportage d'Ahmed Aboulenein ; Rédaction de David Gregorio)