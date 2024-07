Selon un rapport publié lundi par une association professionnelle, les dépenses mondiales en matière de voyages d'affaires en 2023 ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, car les entreprises ont repris les réunions et les conférences en personne.

Toutefois, le rapport annuel de la Global Business Travel Association indique également que les dépenses de voyages d'affaires ajustées à l'inflation restent inférieures aux niveaux de 2019 et qu'une reprise mondiale complète est confrontée à des vents contraires accrus dus aux conflits géopolitiques et à une reprise plus lente des voyages sur des marchés majeurs tels que la Chine.

Les dépenses mondiales en voyages d'affaires dans leur ensemble en 2023 ont augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,34 billion de dollars, mais elles étaient encore inférieures d'environ 7 % aux niveaux d'avant la pandémie, selon le rapport.

"Nous nous attendons maintenant à une croissance solide et continue des dépenses liées aux voyages d'affaires, mais à un niveau plus normal et modéré, alors que les économies mondiales reviennent à un cycle plus traditionnel", a déclaré Suzanne Neufang, présidente-directrice générale de l'association.

L'association prévoit que les dépenses atteindront 1,48 trillion de dollars d'ici à la fin de 2024, dépassant ainsi le record de 1,43 trillion de dollars enregistré avant la pandémie.

Corrigées de l'inflation, les dépenses mondiales liées aux voyages d'affaires ont baissé de 22 % en 2023 par rapport aux niveaux de 2019.

La région Asie-Pacifique est celle qui a connu la croissance la plus rapide en 2023, grâce à l'augmentation des dépenses en Corée du Sud et en Inde, qui ont augmenté respectivement de 27 % et 22 % d'une année sur l'autre.

Cependant, la région n'est pas encore totalement rétablie, les dépenses de voyages d'affaires en Chine ayant augmenté de 9 % d'une année sur l'autre, mais restant en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Les dépenses ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Bien qu'elle ait dépassé le record de 346,8 milliards de dollars atteint avant la pandémie, la croissance des dépenses en Amérique du Nord s'est ralentie, passant de 73 % l'année précédente à 25 % d'une année sur l'autre.

De même, en Europe occidentale, les dépenses liées aux voyages d'affaires ont augmenté de 33 % en 2023, contre 109 % en 2022, année au cours de laquelle les dépenses avaient bondi à la suite de l'assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements en matière de voyages. Les dépenses de la région étaient inférieures de 6 % aux niveaux d'avant la pandémie. (Reportage de Doyinsola Oladipo à New York ; Rédaction d'Aurora Ellis)