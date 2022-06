Les dépenses des ménages japonais chutent alors que la hausse des coûts comprime les consommateurs

Les dépenses se sont améliorées par rapport au mois précédent, les ménages ayant montré un appétit croissant pour des services tels que les sorties au restaurant, mais la hausse d'un mois sur l'autre a été plus faible que prévu, ce qui suggère que le frein de la pandémie est toujours présent.

Dans un signe de difficulté pour l'économie, les salaires réels se sont contractés au rythme le plus rapide en quatre mois en avril alors que les prix ont enregistré leur plus grand bond en plus de sept ans, pesant sur le pouvoir d'achat des ménages.

Les dépenses des ménages ont diminué de 1,7 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données du gouvernement, plus rapidement que les prévisions du marché pour une baisse de 0,8 % dans un sondage Reuters, tirées vers le bas par la baisse des dépenses pour les voitures et les légumes.

Les chiffres en glissement mensuel ont montré une augmentation de 1,0%, également plus faible que la prévision de 1,3%.

"La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires a un impact important et supprime la consommation", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef de l'Institut de recherche Norinchukin. "Bien que la reprise des dépenses reste intacte, son rythme ralentit."

Les données soulèvent quelques inquiétudes pour les décideurs politiques qui s'inquiètent du coup de plus en plus dur que les ménages subissent en raison de la hausse des prix des produits de première nécessité et de l'affaiblissement du yen, qui fait grimper les coûts d'importation et fait hésiter les consommateurs à dépenser.

Les ménages acceptent de plus en plus la hausse des prix, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, ajoutant qu'un yen faible en général était susceptible d'avoir un impact positif sur l'économie tant que ses mouvements n'étaient pas extrêmes.

Le yen a atteint un nouveau plus bas niveau depuis deux décennies par rapport au dollar américain tôt mardi, s'échangeant pour la dernière fois autour de 132,20 yens par dollar.

Un fonctionnaire du gouvernement a minimisé l'impact de la hausse des prix sur la réduction des dépenses alimentaires, en disant qu'elles avaient déjà suivi une tendance à la baisse depuis le printemps de l'année dernière, reflétant la diminution de la demande pour manger à la maison.

Mais les perspectives du sentiment des consommateurs sont extrêmement préoccupantes, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant qu'il fallait les surveiller.

Les données gouvernementales de mardi ont également montré que les salaires réels corrigés de l'inflation ont diminué de 1,2 % en avril, chutant à leur rythme le plus rapide en quatre mois, le bond de 3,0 % des prix à la consommation ayant dépassé le gain des salaires nominaux.

"Le problème est structurel. On a l'impression que la situation où les salaires et les prix n'augmentent pas en même temps ne peut pas être abandonnée", a déclaré Minami.

L'économie japonaise devrait rebondir au cours du trimestre actuel après une contraction en janvier-mars, bien qu'elle soit confrontée à des pressions accrues dues aux prix élevés des matières premières et de l'énergie ainsi qu'à la faiblesse du yen.