Les dépenses du Nouvel An thaïlandais n'ont jamais été aussi élevées depuis trois ans en raison du rebond de l'économie - enquête

Ce serait un bond record de 20 % par rapport aux quelque 86 milliards de bahts dépensés au cours de la période précédente du Nouvel An, a déclaré Thanavath Phonvichai, président de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise, lors d'un briefing sur une enquête auprès des consommateurs.

"Ce sera un Nouvel An actif", a-t-il dit, ajoutant que l'économie reviendrait à la normale en 2023.

La banque centrale a prévu que la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est connaîtrait une croissance de 3,2 % cette année et de 3,7 % en 2023, grâce à la hausse du tourisme et de la consommation privée.

La relance du secteur vital du tourisme a renforcé la confiance des consommateurs, qui a atteint son plus haut niveau depuis 20 mois en novembre, alors que le sentiment industriel a également atteint son plus haut niveau depuis 41 mois.

(1 $ = 34,68 bahts)