Les dépenses intérieures de la Chine pour les voyages de la fête du travail chutent de 43 % en raison des restrictions du COVID.

Le ministère de la Culture et du Tourisme a déclaré mercredi que les recettes des voyages intérieurs chinois ont chuté à 64,7 milliards de yuans (9,78 milliards de dollars), et les 160 millions de voyages effectués pendant les vacances ont marqué une baisse de 30,2 % en glissement annuel.

Les vacances de la Fête du travail, du 30 avril au 4 mai, sont traditionnellement l'une des saisons touristiques les plus actives en Chine, alors que le printemps se transforme en été, mais elles ont été perturbées cette année par les efforts déployés pour lutter contre la plus grande épidémie de COVID en Chine depuis l'apparition du virus à Wuhan fin 2019.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les hôtels à travers le pays avaient réduit les prix jusqu'à 50%, les tarifs des chambres dans de nombreuses villes chinoises atteignant leur plus bas niveau depuis cinq ans pour la période des vacances, les hôtels se préparant à une chute des voyageurs.

Le ministère de la Culture et du Tourisme a attribué cette baisse aux politiques de prévention et de contrôle du COVID qui touchent les résidents urbains et ruraux dans tout le pays.

Il a également déclaré que le trafic touristique était faible dans les destinations nationales populaires, notamment l'île tropicale de Hainan, le parc national de Jiuzhaigou et le lac de l'Ouest dans la ville de Hangzhou, qui ont tous enregistré une forte baisse du nombre de visiteurs.

Le taux d'occupation des hôtels à Sanya, une destination sur l'île de Hainan populaire pour ses boutiques hors taxes, n'était que de 20,6 % pendant les vacances, selon les données du ministère.

Des dizaines de villes à travers la Chine ont imposé des fermetures complètes ou partielles pour combattre la propagation du COVID-19, y compris Shanghai, la ville la plus peuplée du pays.

Pékin, la capitale, a également imposé des restrictions de mouvement et a fermé de nombreux lieux de loisirs et de tourisme, dont le complexe Universal Studios de la ville.

(1 $ = 6,6130 yuan renminbi chinois)