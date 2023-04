Les dépôts dans les banques commerciales américaines ont augmenté vers la fin du mois de mars pour la première fois depuis environ un mois, montrant des signes de stabilisation après les deux plus grandes faillites bancaires depuis la crise financière qui ont ébranlé le système bancaire et ébranlé les déposants.

Les données de la Réserve fédérale publiées vendredi montrent que les dépôts de toutes les banques commerciales ont augmenté pour atteindre 17,35 billions de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 mars, en données non corrigées des variations saisonnières, contre 17,31 billions de dollars la semaine précédente, chiffre révisé à la baisse.

Il s'agit de la première augmentation depuis le début du mois de mars et elle marque la fin, pour le moment, d'une fuite record des dépôts déclenchée par les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank vers le milieu du mois dernier. Les deuxième et troisième plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis ont contraint les régulateurs fédéraux à garantir tous les dépôts des deux institutions et ont incité la Fed à prendre des mesures d'urgence pour rétablir la confiance dans le système bancaire.

Les dépôts ont augmenté à la fois dans les 25 plus grandes banques en termes d'actifs et dans les banques de petite et moyenne taille. Les petites banques avaient été particulièrement touchées par les retraits de dépôts après les faillites successives, certains déposants ayant transféré leurs liquidités vers des établissements plus importants, craignant que les fonds dépassant le plafond de 250 000 dollars fixé par l'assurance fédérale pour chaque déposant ne soient menacés.

Après plus d'un an de fortes hausses des taux d'intérêt par la Fed, destinées à ralentir l'économie afin de freiner l'inflation, les turbulences bancaires du mois dernier ont exacerbé les craintes que le resserrement agressif de la banque centrale ne déclenche une récession.

Les économistes et les décideurs politiques surveillent de près l'instantané hebdomadaire de la Fed sur la situation financière des banques du pays, à la recherche de signes indiquant que la fuite des dépôts s'est arrêtée. Ils surveillent tout aussi attentivement les signes indiquant que les créanciers pourraient commencer à restreindre le crédit en conséquence, une action qui pourrait accélérer le début d'un ralentissement économique ou l'aggraver.

En effet, le crédit global des banques américaines a baissé de plus de 120 milliards de dollars au cours de la dernière semaine, sur une base non corrigée des variations saisonnières, mais cette baisse est en grande partie due au fait que les banques ont décroché 87 milliards de dollars de titres au profit d'établissements non bancaires, tels que des fonds spéculatifs. La Fed a indiqué que les banques s'étaient délestées de ce montant d'actifs au cours de chacune des deux dernières semaines, la plupart sous la forme de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires.

Ces mouvements ont coïncidé avec les ventes récentes de divers actifs des deux banques en faillite sous la direction de la Federal Deposit Insurance Corp, mais la Fed n'a pas précisé s'il s'agissait là de l'élément déclencheur des cessions.

En temps utile, cependant, les prêts accordés par les banques aux entreprises et aux consommateurs sont restés stables, avec 12,07 billions de dollars de prêts en cours à l'approche de la fin du mois, soit une légère augmentation par rapport à la semaine précédente. Alors que les prêts pour l'immobilier commercial et résidentiel, ainsi que les prêts commerciaux et industriels, une référence pour le crédit aux entreprises, ont tous légèrement diminué, les baisses ont été compensées par une reprise des prêts à la consommation, tirés par les soldes des cartes de crédit.