Le bénéfice de First Republic Bank a dépassé les attentes du marché pour le premier trimestre, grâce à l'augmentation des paiements d'intérêts, mais ses dépôts ont chuté de 41 %, ce qui a entraîné une baisse de 13 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Ses dépôts sont tombés à 104 milliards de dollars, contre 176 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le créancier a également déclaré qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de près de 20 à 25 % au deuxième trimestre.

Le créancier a fait l'objet d'une attention particulière après l'effondrement de Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank le mois dernier, qui a ébranlé la confiance dans les banques régionales américaines et incité les clients à transférer des milliards de dollars vers des institutions plus importantes.

Alors que les turbulences secouaient les marchés, First Republic a reçu une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars en dépôts combinés de la part des géants bancaires américains, notamment Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co .

Selon les données de la Réserve fédérale américaine, les petites banques américaines ont perdu 177,5 milliards de dollars de dépôts en mars par rapport au mois précédent.

Le créancier a gagné 1,23 $ par action au cours des trois premiers mois terminés en mars, contre 2 $ il y a un an. Les analystes avaient estimé que la société gagnerait 85 cents pour le trimestre, selon les données de Refinitiv.