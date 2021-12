Les députés bosno-serbes votent pour quitter les institutions fédérales

BANJA LUKA, Bosnie, 10 décembre (Reuters) - La chambre basse du Parlement de la République serbe de Bosnie a adopté vendredi une motion non contraignante pour retirer la région autonome des institutions militaires, judiciaires et fiscales de la Bosnie-Herzégovine et ouvrir la voie à une sécession.

La République serbe est l'une des entités autonomes de Bosnie, avec la Fédération croato-musulmane, depuis les accords de paix de Dayton qui ont mis à la guerre de 1992-95.

Le vote de la Chambre des représentants ne constitue pas encore une décision définitive de quitter les institutions communes, qui nécessiterait l'aval de la chambre haute régionale.

La motion enjoint à l'exécutif régional bosno-serbe de préparer de nouvelles lois sur la défense, la fiscalité et le système judiciaire dans les six mois, afin de remplacer les lois bosniaques.

Au sein même de la chambre basse, les partis d'opposition ont refusé de participer au vote, dénonçant des manoeuvres politiciennes avant les élections de 2022.

"Le chemin que vous avez choisi est dangereux pour la République serbe et nous ne pouvons pas vous suivre", a déclaré Mirko Sarovic, chef de file du Parti démocratique serbe (SDS), principal parti d'opposition.

La motion a été approuvée par 48 voix sur 83 sièges, soutenue par le SNSD (Alliance des sociaux-démocrates indépendants), le parti du dirigeant bosno-serbe Milorad Dodik majoritaire à l'assemblée.

Membre serbe de la présidence tripartite de Bosnie, Milorad Dodik dénonce depuis longtemps certaines institutions nationales telles que la justice, dont la mise en place a été selon lui décidée par la communauté internationale et n'est pas gravée dans la Constitution.

"Le moment est venu de conquérir la liberté pour la Republika Srpska", a déclaré Milorad Dodik devant le parlement.

"La Bosnie est une expérience (...). Je ne crois pas qu'elle puisse survivre car elle n'a pas les capacités internes pour survivre", a-t-il dit. (Reportage Daria Sito-Sucic; version française Jean-Stéphane Brosse)