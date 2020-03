Les députés roumains votent la confiance à Orban dans un contexte bouleversé

BUCAREST, 14 mars (Reuters) - Le Premier ministre roumain Ludovic Orban a obtenu samedi la confiance des députés au terme d'un vote bouleversé par l'épidémie de coronavirus et la nécessité de doter le pays d'un gouvernement de plein exercice pour lutter sur le front sanitaire.

Orban a obtenu le soutien de 286 des 309 votants; 23 députés seulement lui ont refusé leur confiance, a dit à Reuters un cadre du parti centriste du Premier ministre.

Ludovic Orban avait été renversé au début du mois de février et expédiait depuis les affaires courantes. Mais l'arrivée du coronavirus, qui a contaminé pour l'heure 102 personnes en Roumanie, a modifié l'ordre des priorités. Et le président Klaus Iohannis a demandé vendredi à Orban de former un nouveau gouvernement.

"Notre parti prend toutes ses responsabilités dans cette époque difficile et désormais, avec un gouvernement de plein droit, j'ai confiance dans notre capacité à agir pour endiguer le coronavirus avec plus de fermeté", a dit Orban dans un discours retransmis en visioconférence.

Le gouvernement Orban a adopté samedi de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie, ordonnant notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans des espaces clos, contre 100 aux termes des précédentes directives. (Radu-Sorin Marinas version française Henri-Pierre André)