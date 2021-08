Les dernières emplettes de Warren Buffett

Chaque trimestre, les plus grands gérants américains publient leur “13F” sur le site de la SEC (Securities and Exchange Commission). Ces rapports trimestriels énumèrent les actifs sous gestion des gestionnaires de placements ayant un contrôle sur plus de 100 millions de dollars d’actifs et qui détiennent des positions américaines dites “longues”. Le formulaire 13F couvre ainsi les Registered Investment Advisers (RIA), les banques, les compagnies d'assurance, les hedge funds, les sociétés de fiducie, les fonds de pension ou encore les fonds communs de placement. Ce rapport est publié au plus tard 45 jours après la fin du trimestre concerné. La date limité était le 16/08/2021 pour le second trimestre (Q2 2021).

Warren Buffett - Berkshire Hathaway

Nombre de positions américaines cotées : 44 - Valeur du portefeuille coté : 293.023.412.000$

Source : SEC

Warren Buffett s’est renforcé sur des valeurs qu’il avait déjà rentrées dans son portefeuille :

La société Aon qui fournit des conseils et des solutions axés sur le risque, la réassurance (le dada de Warren), la retraite et la santé.

Aon L’entreprise RH , anciennement Restoration Hardware Holdings, un détaillant sur le marché de l’ameublement de maison.

RH L’action du distributeur alimentaire The Kroger Co qui ajoute une touche de défensif à son portefeuille.

Il s’est au contraire allégé sur AbbVie, Merck & Co, Marsh & McLennan, Liberty Global, General Motor.

La seule véritable nouvelle position est Organon & Co, une société pharmaceutique engagée principalement dans le développement et la fourniture de solutions de santé féminine et des biosimilaires. Il faut toutefois relativiser la taille de cette position. Elle ne pèse seulement que 0,02% de son portefeuille.

Cours de l’action Berkshire Hathaway (BRK.A) vs. l’indice S&P 500

Source : Zonebourse