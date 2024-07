Les deux derniers survivants du massacre de Tulsa en 1921 ont demandé mardi l'ouverture d'une enquête fédérale sur les attaques d'une foule blanche qui a tué des centaines de Noirs américains dans l'Oklahoma.

Lessie Benningfield Randle, 109 ans, et Viola Fletcher, 110 ans, ont condamné la décision prise le mois dernier par la Cour suprême de l'Oklahoma de rejeter leur demande de réparation.

"Notre système juridique continue de priver les Noirs américains d'une chance égale d'obtenir justice en vertu de la loi", ont déclaré Mmes Randle et Fletcher dans une déclaration commune lue par leurs avocats lors d'une conférence de presse à Tulsa. Ils ont demandé au ministère américain de la justice d'ouvrir une enquête sur le massacre.

"Nous avons vu de nos propres yeux, et c'est gravé profondément dans nos mémoires, des Américains blancs détruire, tuer et piller. Et malgré ces crimes évidents contre l'humanité, aucune inculpation n'a été prononcée, la plupart des demandes d'indemnisation restent impayées ou n'ont été réglées que pour quelques centimes, et les habitants noirs de Tulsa ont été contraints de quitter leurs maisons et de vivre dans la peur", ont déclaré Randle et Fletcher.

La division des droits civils du ministère de la justice n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le 31 mai 1921, des assaillants blancs ont tué jusqu'à 300 personnes, dont la plupart étaient des Noirs, dans le quartier prospère de Greenwood, à Tulsa, qui avait été surnommé "Black Wall Street".

Damario Solomon-Simmons, l'avocat principal de Randle et Fletcher, a déclaré que les deux survivants avaient "supplié" le ministère de la justice d'enquêter pendant des années, alors que leur bataille juridique avec l'Oklahoma traînait en longueur.

"Il est temps que l'administration montre, non seulement à Mère Randle, non seulement à la communauté de Greenwood, mais aussi à l'Amérique noire, qu'elle se tiendra à nos côtés lorsque nous en aurons besoin", a déclaré M. Solomon-Simmons.