Les principaux détaillants américains, dont Best Buy, Walmart et Amazon, redoublent d'efforts dans le domaine des soins de santé et des produits liés à la santé, car les Américains, inquiets de l'inflation, consacrent une plus grande partie de leur budget aux services et non aux biens.

Le détaillant d'électronique Best Buy a récemment donné le coup d'envoi d'un partenariat avec Advocate Health, l'un des plus grands systèmes hospitaliers à but non lucratif du pays, a annoncé jeudi le président-directeur général de Best Buy, Corie Sue Barry, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Le partenariat combine le programme d'hospitalisation à domicile d'Advocate avec les services technologiques de Best Buy, a-t-elle précisé. Advocate a fusionné avec Atrium Health, basée en Caroline du Nord, en décembre.

Jeudi également, Walmart a annoncé son intention d'ouvrir 28 nouveaux centres de santé au Texas, en Arizona et au Missouri, portant le total national à plus de 75 emplacements.

Amazon, quant à lui, a réalisé une acquisition de 3,5 milliards de dollars du fournisseur de soins primaires One Medical en février, alors qu'il se développe lui aussi de manière agressive dans ce secteur.

L'intérêt croissant pour les soins de santé chez certains des plus grands détaillants du pays intervient alors que les consommateurs américains réduisent leurs achats discrétionnaires face à une inflation persistante.

Le directeur financier de Best Buy, Matthew Bilunas, a prédit que la croissance continue des services de santé de l'entreprise contribuerait à l'expansion du taux de marge brute, même s'il prévoit un refroidissement de la demande tout au long de 2023.

Les ventes comparables de Best Buy ont diminué de 9,3 % au cours du trimestre des fêtes, ce qui est légèrement supérieur aux attentes de Wall street. La demande d'ordinateurs, d'équipements de cinéma maison, d'appareils électroménagers et de téléphones cellulaires a été particulièrement faible, en raison de la hausse des dépenses de consommation pour les produits essentiels comme la nourriture et le carburant.

"Lorsque les produits de base sont là où se trouve cette inflation soutenue, cela signifie que le client va prendre des décisions de compromis", a déclaré le PDG Barry lors de la conférence téléphonique.

Best Buy a beaucoup investi dans les services de soins de santé au cours des dernières années en tant que source de revenus alternative aux ventes d'électronique, et a fait plusieurs acquisitions dans le secteur, la plus notable étant son achat de 800 millions de dollars de GreatCall Inc. axé sur les personnes âgées en 2018.

En 2021, la société a également acheté Current Health, une plateforme technologique de soins à domicile qui propose un suivi par le biais d'appareils portables.

"Le rôle de la technologie au sein des soins de santé devient plus important que jamais, et notre stratégie consiste à permettre les soins à domicile pour tout le monde", a déclaré Barry.

Les nouvelles inscriptions aux services de santé de Best Buy devraient contribuer à une amélioration de 40 à 70 points de base des marges brutes cette année, malgré la baisse des ventes. Pour réduire les coûts, la société supprime également certaines caractéristiques de ses services d'adhésion axés sur la technologie, notamment la livraison gratuite le jour même.

Walmart et Amazon ont également prévu des bénéfices annuels inférieurs aux prévisions, car les consommateurs réduisent leurs dépenses et se tournent vers les marques de distributeur à bas prix pour les produits essentiels.

Les dépenses de santé - qui devraient atteindre 5,2 trillions de dollars au niveau national d'ici 2025, selon les U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services - sont devenues un axe de croissance séduisant pour certains détaillants.

En plus de son investissement dans One Medical, Amazon a ajouté une option d'abonnement aux médicaments génériques comme moyen d'attirer de nouvelles affaires.