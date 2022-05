Les détaillants australiens bénéficient d'un coup de pouce pour les fêtes, mais les vents contraires se renforcent

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré vendredi que les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % en avril pour atteindre un record de 33,9 milliards de dollars australiens (24,11 milliards de dollars), ce qui correspond aux prévisions des analystes.

Les ventes ont augmenté de 9,6 % par rapport à l'année précédente, bien qu'une grande partie de cette augmentation soit due à la hausse des prix.

"Les prix élevés des denrées alimentaires se sont combinés à une augmentation des dépenses des ménages pendant la période des vacances d'avril, car davantage de personnes voyagent, sortent au restaurant et organisent des réunions de famille", a déclaré le directeur des statistiques trimestrielles sur l'ensemble de l'économie du bureau, Ben James.

Les décideurs espèrent que les ménages puiseront dans leur épargne pour continuer à consommer, même si les revenus réels reculent.

Les Australiens ont accumulé environ 272 milliards de dollars australiens d'épargne supplémentaire pendant la pandémie et sont assis sur des dépôts bancaires d'une valeur record de 1,26 trillion de dollars australiens.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la Reserve Bank of Australia (RBA) s'est sentie suffisamment confiante pour augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage à 0,35 % ce mois-ci, la première hausse depuis 2010, et pour signaler d'autres augmentations à venir.

Les marchés parient que la RBA augmentera les taux d'intérêt à 0,60 % en juin et atteindra un niveau aussi élevé que 2,5 % d'ici la fin de l'année.

S'ils ont raison, il s'agira de l'un des cycles de resserrement les plus agressifs jamais enregistrés et cela ajoutera plus de 600 dollars australiens par mois de paiements à l'hypothèque moyenne.

Cela se produirait alors que le coût de tout, des soins de santé à l'essence, à l'éducation et à la construction de maisons, est en hausse. L'inflation des prix à la consommation atteint déjà un pic de 5,1 % sur 20 ans et devrait atteindre 6 % cette année.

En raison de la hausse des coûts de l'énergie dans le monde, le régulateur australien de l'électricité vient d'approuver des augmentations de prix allant de 9 à 18 %, mettant ainsi fin à une période inhabituelle d'inflation modérée de l'électricité.

Avec une inflation bien supérieure aux salaires, les ménages ressentent les effets de la crise et les enquêtes auprès des consommateurs montrent que la confiance est à son plus bas niveau depuis que la pandémie a commencé à fermer les villes.

Tout cela est une mauvaise nouvelle pour un gouvernement travailliste qui vient juste de gagner le pouvoir après neuf ans dans l'opposition.

Le trésorier Jim Chalmers a reconnu les "pressions extrêmes sur les prix" mais a exclu de prolonger une réduction des taxes sur le carburant, étant donné que le budget était profondément dans le rouge.

(1 $ = 1,4063 dollars australiens)