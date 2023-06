Les détenteurs d'obligations internationales de la Zambie espèrent conclure un accord de restructuration de la dette avec le pays "dans les semaines à venir", a déclaré un membre important mardi, une décision qui mettrait un terme à près de trois ans de défaut de paiement du pays.

Le gouvernement de Hakainde Hichilema a conclu un accord la semaine dernière pour restructurer 6,3 milliards de dollars qu'il doit à des gouvernements étrangers, dont la Chine, et doit maintenant obtenir un accord comparable avec les détenteurs de ses obligations d'une valeur de 3 milliards de dollars.

"Le fait que nous ayons un accord avec le secteur officiel est vraiment positif", a déclaré Kevin Daly, gestionnaire de fonds pour les marchés émergents chez Abrdn, qui préside le comité des détenteurs d'obligations dont on estime qu'ils détiennent près de la moitié de la dette de 3 milliards de dollars.

"Je pense donc que nous (les détenteurs d'obligations) pouvons maintenant parvenir à un accord dans les semaines à venir.

Des sources proches du groupe des détenteurs d'obligations avaient déclaré précédemment qu'il s'engagerait de manière constructive avec la Zambie, qui est l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde et qui possède également certains des parcs nationaux les plus vastes d'Afrique.

Cet optimisme s'explique notamment par le fait que, dans le cadre de l'accord conclu la semaine dernière, la Zambie s'est engagée à accélérer ses remboursements si son économie se porte suffisamment bien pour que le Fonds monétaire international revoie à la hausse son évaluation de la capacité d'endettement du pays.

M. Daly a déclaré qu'il s'agissait d'une demande des détenteurs d'obligations eux-mêmes lorsque les négociations sur la restructuration ont été bloquées l'année dernière en raison de l'ampleur de l'allègement de la dette nécessaire. Ils souhaitent à présent que les autorités fournissent une liste d'options possibles pour finaliser l'accord.

Bien que la Chine ait rejeté l'annulation pure et simple d'une partie de la dette, les détenteurs d'obligations pourraient toujours le faire, a-t-il ajouté.

"Nous sommes d'accord pour une décote principale", a-t-il déclaré.

Les autres stipulations principales du groupe sont un niveau "acceptable" de paiement des coupons sur les obligations restructurées et une "durée" ou un calendrier réaliste, qui pourrait être d'environ 10 ans, ainsi qu'une certaine progressivité des remboursements au fil du temps.

"Nous voulons simplement voir un menu d'options", a déclaré M. Daly.