Alors que le Venezuela s'apprête à vivre des élections décisives ce week-end, ses détenteurs d'obligations se lancent dans une campagne de recrutement dans l'espoir que le vote ouvrira la voie à la plus grande restructuration de la dette au monde.

Les estimations du montant de la dette du Venezuela varient entre 60 et 150 milliards de dollars, selon que l'on inclut ou non les accords de prêts contre pétrole, mais JPMorgan a décrit l'élection de dimanche comme apportant "l'incertitude politique la plus élevée de mémoire récente".

Le candidat de l'alliance d'opposition à la présidence, Edmundo Gonzalez, a obtenu un soutien important, mais le président Nicolas Maduro - dont la réélection en 2018 est considérée comme frauduleuse par les États-Unis, entre autres - semble confiant dans sa capacité à remporter un troisième mandat.

Alors que les figures de l'opposition et les analystes avertissent que le vote pourrait ne pas être équitable, M. Maduro a rejeté ces suggestions, affirmant que le pays dispose du système électoral le plus transparent au monde.

Le Venezuela a souffert d'une hyperinflation à six chiffres pendant environ quatre ans, l'indicateur atteignant le chiffre vertigineux de 130 000 %, ce qui a eu pour effet d'éroder l'épargne et de raréfier les produits de base. Mais l'inflation annuelle est tombée à environ 50 % au cours de l'année écoulée, le gouvernement ayant restreint le crédit, maintenu le taux de change à un niveau stable et réduit les dépenses publiques.

Malgré toute l'incertitude et les risques qui en découlent, les prix des obligations vénézuéliennes, qui restent le meilleur indicateur du sentiment des investisseurs bien qu'elles soient en défaut de paiement depuis 2017, ont plus que doublé par rapport à leur niveau d'il y a un an.

C'est en grande partie grâce aux États-Unis qui ont levé l'interdiction de négocier en octobre. L'achat de dette vénézuélienne nouvellement émise est toujours interdit - ce qui devrait changer pour qu'une restructuration ait lieu - bien qu'il y ait eu quelques manœuvres pour se positionner.

Le gouvernement de M. Maduro a engagé Rothschild pour dresser la liste de ses créanciers, tandis que le principal groupe de détenteurs d'obligations, le Comité des créanciers du Venezuela, qui comprend déjà des fonds lourds comme Fidelity, GMO et T. Rowe Price, est en pleine campagne de recrutement.

Il a récemment changé de conseiller juridique et a élargi son "groupe de pilotage" de base à 10 membres. Il travaille également à la mise en place d'un groupe "ad hoc" supplémentaire afin de renforcer son influence le moment venu.

SUITES DES ÉLECTIONS

Compte tenu de l'enchevêtrement probable du processus, les détenteurs d'obligations souhaiteraient que la dette souveraine et la dette de PDVSA soient traitées ensemble, bien que la question de savoir si cela peut se produire reste ouverte, et qu'il y ait d'abord les élections à gérer.

JPMorgan souligne que la dette du Venezuela se négocie toujours avec une décote de 75 à 80 % par rapport à sa valeur nominale et les obligations de PDVSA avec une décote de plus de 80 %, ce qui suggère que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que le résultat des élections soit considéré comme équitable.

Toutefois, si le vote est jugé largement légitime ou si l'opposition remporte une victoire surprise, une voie de restructuration pourrait s'ouvrir.

Les analystes de Citi sont optimistes. Ils pensent que le scénario le plus probable est une victoire de Maduro avec une reconnaissance internationale et envisagent une restructuration "à court terme".

Les investisseurs, quant à eux, tentent de garder l'esprit ouvert.

"Si Maduro négocie, il pourrait être plus gentil avec les détenteurs d'obligations dans le sens où il ne se souciera probablement pas de la viabilité de la dette ou de la manière orthodoxe d'une restructuration souveraine", a déclaré Carlos de Sousa, un gestionnaire de la dette des marchés émergents chez Vontobel.

"Mais si vous avez l'opposition... elle fera probablement intervenir le FMI, elle attendra probablement qu'il y ait des données économiques réelles avec lesquelles vous pouvez estimer une analyse de viabilité de la dette, et elle fera probablement pression pour une décote plus importante (dépréciation de la dette).

D'autres observateurs notent cependant que les élections américaines seront tout aussi cruciales et observent comment le candidat républicain Donald Trump et sa rivale démocrate à la Maison Blanche Kamala Harris réagissent aux résultats du Venezuela et surtout s'ils envoient des signaux sur les sanctions clés.

"C'est la grande question pour l'avenir", a déclaré Joe Delvaux, spécialiste de la restructuration de la dette chez Amundi, en faisant référence à l'interdiction d'achat d'obligations.

"En règle générale, toute nouvelle administration ne lève pas immédiatement les sanctions", a-t-il ajouté. "Nous devrons donc voir comment se déroulent les élections au Venezuela... et comment les choses évoluent à partir de là.