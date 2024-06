Le Ghana et ses détenteurs d'obligations reprendront les discussions la semaine prochaine afin d'élaborer un accord de restructuration de la dette pour 13 milliards de dollars d'obligations internationales, ont déclaré quatre sources à Reuters, à la suite d'un accord finalisé avec les créanciers officiels en début de semaine.

Le Ghana, producteur d'or et de cacao, a fait défaut sur la plupart de ses 30 milliards de dollars de dette extérieure en 2022, plombé par la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les hausses rapides des taux d'intérêt mondiaux qui ont fait grimper les coûts d'emprunt.

À la mi-mars, le pays a entamé des négociations officielles avec deux groupes de détenteurs d'obligations : un groupe de gestionnaires d'actifs et de fonds spéculatifs occidentaux et un autre groupe comprenant des banques régionales africaines.

Mais les négociations se sont enlisées en avril après que l'accord proposé n'a pas satisfait aux exigences de l'analyse de viabilité de la dette (AVD) du Fonds monétaire international, et les deux parties sont sous pression pour finaliser un accord avant les élections de décembre.

Les sources au fait de la situation ont déclaré à Reuters que les conseillers du gouvernement avaient contacté leurs homologues du groupe des détenteurs d'obligations quelques heures après que le gouvernement et les créanciers officiels eurent conclu leur accord mardi.

Les conseillers du gouvernement ont partagé des informations sur l'accord avec les créanciers officiels ainsi que des détails sur la nouvelle évaluation de la viabilité de la dette par le FMI, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

"Les gens sont motivés", a déclaré l'une des sources. "Les choses peuvent se passer rapidement.

Le ministère des finances du Ghana n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les informations partagées constitueront la base des discussions de la semaine prochaine, ont indiqué deux des sources, ajoutant que des conseillers financiers examinent actuellement les informations.

Les discussions avec deux groupes détenant environ 13 milliards de dollars d'obligations étrangères du Ghana n'ont pas abouti à un accord satisfaisant aux objectifs de viabilité de la dette fixés par le FMI lors de la première revue du programme de prêt de 3 milliards de dollars du Fonds avec le pays.

Cependant, la situation économique du Ghana s'est améliorée depuis lors, et deux sources ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que l'accord soit conforme à l'AVD ajustée du Fonds, à la suite de la deuxième revue qui s'est achevée début avril, ont déclaré deux des sources. (Reportages de Libby George et Karin Strohecker à Londres, Maxwell Akalaare Adombila à Accra et Rodrigo Campos à New York, rédaction d'Angus MacSwan)