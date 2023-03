Selon un rapport de Barclays, les détenteurs d'obligations souveraines internationales du Sri Lanka risquent une décote de 20 % du principal dans le cadre de la restructuration de la dette du pays, ainsi qu'une extension des échéances et une réduction des coupons.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la restructuration des obligations souveraines du Sri Lanka, d'une valeur de 13,4 milliards de dollars, après que Colombo a obtenu l'approbation finale d'un programme de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI) en début de semaine, une bouée de sauvetage financière dans ses efforts pour se remettre de la pire crise économique qu'il ait connue depuis plus de soixante-dix ans.

Barclays estime que les investisseurs détenant des obligations souveraines du pays pourraient bénéficier d'une valeur de recouvrement - le pourcentage qu'ils récupèrent sur leur investissement - de l'ordre de 40 %, tandis que les rendements de sortie pourraient se situer entre 12 % et 15 %.

L'inclusion d'instruments tels que les "GDP-warrants", qui lient le paiement aux performances économiques du pays dans le cadre de la restructuration de la dette, pourrait potentiellement améliorer la valeur de recouvrement jusqu'à 50 %.

"L'approbation par le conseil d'administration de la facilité du FMI ouvre la voie aux négociations avec les détenteurs d'obligations et au lancement d'un processus de restructuration de la dette", a écrit Avanti Save, de Barclays, dans la note adressée aux clients.

La nation insulaire de 22 millions d'habitants a fait défaut sur sa dette extérieure auprès de créanciers privés l'année dernière, et doit encore négocier une restructuration de la dette avec des créanciers bilatéraux tels que l'Inde, la Chine et le Club de Paris.

Les analystes de la société d'investissement Tellimer ont élaboré "trois scénarios de restructuration de base" avec une extension de l'échéance à six ans pour chacun d'entre eux et des décotes nominales comprises entre 15 % et 30 %, les coupons les plus élevés correspondant aux décotes les plus faibles.

Chaque scénario "permet de ramener la dette publique à environ 111 % du PIB cette année et à moins de 95 % d'ici 2032", ajoute le cabinet, ce qui est conforme aux objectifs du FMI en matière de dette par rapport au PIB.

"Chacun des trois scénarios de base implique également un allègement à peu près égal de la valeur actuelle nette de 23 à 28 % au taux d'actualisation de 5 % préféré par le FMI", ajoute le rapport Tellimer.

La société a ajouté qu'elle utilisait des rendements de sortie plus élevés - allant de 12 % à 14 % - pour calculer les scénarios de restructuration de la dette dans le contexte d'une forte augmentation des taux sans risque au cours des deux dernières années, combinée à une augmentation des spreads des marchés émergents au cours des dernières semaines.

Barclays a également noté que le scénario de restructuration du FMI supposait que certaines dettes nationales seraient reprofilées.

Le FMI lui-même a déclaré dans le programme publié cette semaine que les autorités du Sri Lanka "examinent différentes options" sur la manière de traiter la dette en monnaie locale en vertu de la législation locale.

Cependant, le ministre des finances du pays, Shehan Semasinghe, a déclaré à Reuters qu'il était "prématuré" de commenter un remaniement de la dette intérieure, étant donné qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à l'éventualité d'une telle restructuration.

Les obligations internationales du pays se négocient depuis des mois à des niveaux très bas, la plupart d'entre elles se négociant entre 37 et 39 cents par dollar, selon les données de Tradeweb.