Les détenteurs d'obligations internationales de l'Ukraine pourraient subir une dépréciation de 30 à 42 % dans le cadre d'un accord de restructuration de la dette, mais Kiev est susceptible d'éviter un défaut de paiement, a déclaré JPMorgan dans une note publiée jeudi.

L'Ukraine, déchirée par la guerre, mène une course contre la montre pour restructurer quelque 20 milliards de dollars d'obligations internationales avant l'expiration d'une suspension de paiement à la fin du mois d'août.

Une première série de négociations officielles avec les détenteurs d'obligations n'a pas abouti à un accord, a annoncé le gouvernement lundi, ce qui laisse craindre que l'Ukraine ne se retrouve en situation de défaut de paiement si elle ne parvient pas à se mettre d'accord sur un accord de restructuration ou sur une extension de son moratoire de paiement.

"Le premier cycle de discussions fournit un plancher et un plafond pour les niveaux éventuels de recouvrement des obligations", a déclaré Nishant M Poojary, stratège chez JPMorgan, dans une note aux clients, reconnaissant que les deux parties avaient été très éloignées dans leurs propositions.

"À l'avenir, les autorités et le comité devront aplanir certaines des principales divergences concernant les hypothèses d'allègement et la structure des instruments et se rencontrer au milieu.

L'Ukraine est plongée dans une crise économique depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

JPMorgan a simulé dans ses calculs une solution intermédiaire qui incorpore des éléments proposés par le gouvernement et le groupe des détenteurs d'obligations.

Ce compromis hypothétique comprendrait trois instruments différents : des obligations standard, des obligations à coupons progressifs et un troisième instrument dans lequel le principal et les coupons s'ajustent sur la base des recettes fiscales moyennes, a indiqué JPMorgan.

"La décote éventuelle pourrait être de l'ordre de 30 à 42 % dans ce paquet", a déclaré M. Poojary, en faisant référence à la réduction de valeur à laquelle les investisseurs seraient confrontés.

JPMorgan a souligné comme un point positif le fait que les propositions des deux parties abordaient un scénario de baisse potentielle pour le pays et incluaient des paiements de coupons dès le départ, bien qu'à des niveaux différents, le gouvernement offrant un 1% symbolique pour commencer, alors que les détenteurs d'obligations suggéraient plus de 7%.

Bien que le chemin à suivre pour la restructuration de la dette ukrainienne semble cahoteux, la trajectoire globale est positive, a déclaré M. Poojary, ajoutant que la banque voyait une "faible probabilité d'un défaut de paiement brutal".

"Nonobstant les niveaux de recouvrement attendus plus élevés que les prix actuels, nous pensons qu'il y a beaucoup de points d'achoppement et de questions subjectives qui doivent être résolus avant que l'accord final n'ait lieu", a-t-il ajouté.

Les obligations ukrainiennes libellées en dollars se négocient à des niveaux très défavorables, entre 27 et 31 cents pour un dollar, selon les données de Tradeweb. (Reportage de Karin Strohecker, édition de Christina Fincher)