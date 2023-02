Les détenteurs de yens et d'obligations japonais sont ravis des choix de la BOJ par le gouvernement.

Le yen a bondi de 1% pour flirter avec les 130 par dollar quelques minutes après que Reuters ait rapporté que le gouvernement allait nommer Kazuo Ueda, un ancien membre du conseil d'administration de la banque centrale, comme prochain gouverneur de la Banque du Japon.

Bien que Ueda soit considéré comme un expert en politique monétaire, la plupart des analystes ont déclaré que la nomination de cet homme de 71 ans était totalement inattendue - il n'était même pas considéré comme un candidat de l'ombre - et pourrait signaler une volonté d'éliminer progressivement les taux d'intérêt ultra-bas plus tôt que prévu initialement.

Les obligations d'État japonaises (JGB) ont chuté, les rendements à 10 ans atteignant l'extrémité supérieure de la fourchette de 0,5 % qui constitue le cœur de la politique de contrôle de la courbe des taux du gouverneur sortant, Haruhiko Kuroda.

Les interprétations de la nomination et des mouvements du marché par les investisseurs ont été mitigées alors qu'ils tentaient d'analyser les récents commentaires d'Ueda.

"Il n'a pas été terriblement positif sur les Abenomics depuis le début. À partir de 2016 environ, il disait que cela avait fondamentalement échoué et que l'assouplissement monétaire super important causait des problèmes avec le marché obligataire, et ce genre de choses", a déclaré James Malcolm, responsable de la stratégie des devises chez UBS à Londres.

"Je suis surpris que le dollar yen ne soit pas déjà à 129. Peut-être que c'est simplement le résultat du fait que les gens ne savent pas qui sont ces personnages."

Certains analystes ont pensé que les marchés réagissaient simplement au fait que le gouverneur adjoint Masayoshi Amamiya, qui était jusqu'à vendredi considéré comme le principal prétendant au poste suprême et avait contribué à encadrer sa politique ultra-libre, n'avait pas été choisi.

"Il y a probablement un manque de clarté sur les orientations politiques de Ueda pour le moment, mais au moins il est clair qu'Amamiya (qui est considéré comme une colombe) est sorti. Cela élimine l'un des vents contraires pour le yen", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC à Singapour.

"La réaction réflexe d'appréciation du yen est davantage une réaction au fait qu'Amamiya soit hors course."

Selon des sources gouvernementales, Ryozo Himino, ancien responsable de l'organisme de surveillance bancaire japonais, et Shinichi Uchida, cadre de la BOJ, ont été nommés comme gouverneurs adjoints, ce qui implique un changement majeur de la garde à la BOJ lorsque Kuroda quittera ses fonctions en avril.

Les nominations doivent être approuvées par les deux chambres du Parlement, ce qui est une quasi-certitude étant donné la solide majorité de la coalition au pouvoir.

NOUVEAU LOOK, NOUVELLE POLITIQUE

Pour certains acteurs du marché, les nouveaux visages à la BOJ ont laissé entrevoir la nécessité d'un changement au sein d'un établissement qui a eu du mal à se distancier de la politique controversée de contrôle des rendements sans porter atteinte à sa réputation.

Même après une quasi-décennie d'assouplissement quantitatif et de contrôle des rendements, le Japon n'a pas réussi à atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Entre-temps, les opérations d'achat d'obligations de plus en plus importantes de la BOJ ont privé les marchés obligataires de liquidités et déformé la courbe des taux.

"Il s'agit d'une décision surprise. Je pense que la nouvelle équipe signifie qu'elle va redéfinir la politique monétaire de la BOJ, et non maintenir la politique actuelle", a déclaré Takayuki Miyajima, économiste principal chez Sony Financial Group à Tokyo. "C'est pourquoi le rendement du JGB à 10 ans a atteint 0,5 %."

Néanmoins, les analystes ont souligné certains des commentaires de M. Ueda dans le passé qui ont été considérés comme peu concluants quant à ses penchants : son appel à la prudence dans la hausse des taux, son opinion selon laquelle la Réserve fédérale a tardé à resserrer sa politique en 2022 et son inquiétude quant à l'impact de l'inflation sur le fonds de pension géant du Japon.

"Le choix apparent pour le gouverneur maintenant - Ueda - est un peu un joker pour les marchés", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"Nous pourrions donc encore assister à une volatilité du yen s'il s'avère qu'il chante la même chanson que Kuroda."