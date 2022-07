Les dettes privées des États africains sont trois fois plus élevées que celles dues à la Chine

Les prêteurs publics et privés chinois représentaient 12% des 696 milliards de dollars de dettes extérieures du continent en 2020, tandis que 35% étaient dus à d'autres créanciers privés, selon une analyse des données de la Banque mondiale par Debt Justice, un groupe de campagne.

Les prêts accordés par la Chine aux économies émergentes ont été davantage mis en lumière lorsque certains pays ont connu des problèmes de dette et que les responsables occidentaux ont demandé à la Chine d'accélérer les restructurations. Mais les détenteurs d'obligations et les négociants en pétrole ont également fait l'objet de critiques.

"La Chine a participé au programme de suspension de la dette du G20 pendant la pandémie, les créanciers privés ne l'ont pas fait", a déclaré par e-mail Tim Jones, le responsable des politiques de Debt Justice, une organisation caritative britannique qui fait campagne contre "la pauvreté causée par une dette injuste".

"Il ne peut y avoir de solution efficace à l'endettement sans l'implication des créanciers privés", a déclaré Jones.

Le taux d'intérêt moyen sur les paiements de la dette due à la Chine en 2021 était de 2,7 %, contre 5 % pour la dette privée non chinoise, selon les calculs de Debt Justice basés sur les chiffres de la Banque mondiale.

(Graphique : Qui sont les créanciers de l'Afrique ?,

L'organisation note qu'il existe de grandes différences entre les 24 pays africains qui consacrent plus de 15 % de leurs recettes publiques au service de la dette.

Six pays - l'Angola, le Cameroun, la République du Congo, Djibouti, l'Éthiopie et la Zambie - ont envoyé plus d'un tiers des paiements de la dette à des créanciers chinois en 2021, tandis que d'autres créanciers privés ont représenté plus de 33 % des paiements dans 12 pays.