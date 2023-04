LONDRES, 7 avril (Reuters) -

(Actualisé avec information Sky sur la nationalité des victimes)

Les deux soeurs tuées vendredi dans une attaque en Cisjordanie occupée étaient des ressortissantes britanniques, rapporte la chaîne Sky News, en citant un responsable britannique.

Le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas répondu pour le moment aux demandes de confirmation.

Les autorités israéliennes ont annoncé auparavant que deux femmes avaient été tuées par des tirs contre leur voiture près d'une colonie de Hamra, dans la vallée du Jourdain.

Le service d'ambulances Magen David Adom a précisé qu'en plus des deux victimes, une troisième femme avait été grièvement blessée pendant la fusillade. (William James et Ari Rabinovitch, version française Tangi Salaün et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)