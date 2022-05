Les développeurs de TerraUSD votent pour la création d'une nouvelle blockchain sans le stablecoin défaillant

Contrairement à la plupart des autres grandes monnaies stables qui sont adossées à d'autres actifs, la valeur de TerraUSD était dérivée de processus algorithmiques complexes, liés à un autre jeton apparié appelé Luna. Les deux jetons ont perdu presque toute leur valeur depuis que TerraUSD, connu sous le nom d'UST, a glissé sous sa parité 1:1 avec le dollar au début du mois.

Dans le cadre du plan de redressement de l'écosystème Terra, les développeurs vont créer une nouvelle blockchain Terra avec un jeton Luna réactivé.

La blockchain d'origine sera renommée Terra Classic, tandis que le jeton Luna d'origine sera appelé Luna Classic.

Les bailleurs de fonds de Terra distribueront le nouveau jeton Luna aux détenteurs de Luna Classic et d'UST. Dans un tweet, Terra a déclaré qu'il travaillerait avec les bourses de crypto-monnaies Binance et Bybit pour distribuer le nouvel actif aux personnes qui détenaient Luna Classic et UST sur les bourses.

"Notre force sera toujours dans notre communauté, et aujourd'hui est le signe le plus retentissant jusqu'à présent de notre résilience. Nous sommes impatients de reprendre notre travail ensemble pour construire le futur de l'argent", a déclaré Terra dans un tweet.

Avant son effondrement le 9 mai, TerraUSD avait une capitalisation boursière de plus de 18,5 milliards de dollars et était la dixième plus grande cryptomonnaie. Sa capitalisation boursière oscille désormais autour de 1 milliard de dollars.