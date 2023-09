L'accumulation de statistiques décevantes en provenance de la Chine maintient sous pression l'ensemble des devises asiatiques, y compris celles liées aux commodities. Quant au dollar et à l'euro, ils testent actuellement des points tournants, ce qui donnera la tendance pour la fin de l'année.

En ce début de mois, il est toujours intéressant de faire un point de situation. Au jeu du carry trade (l'art de profiter des écarts de rendement entre différents types d'actifs) face à l’euro, on notera que les meilleurs performers depuis le début de l’année sont dans l’ordre : le peso colombien (COP), le peso mexicain (MXN) et le forint hongrois (HUF). A l’autre bout du spectre, les pires performers regroupent le rouble russe (RUB), la lire turque (TRY) et le yen japonais (JPY). Si vous suivez régulièrement cette chronique, vous ne devriez pas être surpris outre mesure par ce tiercé.

Je profite d’ailleurs de ce classement pour vous montrer une très belle configuration sur le COPEUR. La devise est bien orientée comme en témoigne sa moyenne mobile 89 jours ascendante tandis que le RSI est proche d’une ligne de tendance haussière en cours depuis un an. Graphiquement, le marché consolide à l’intérieur d’un triangle en cours depuis début août dont la sortie est naturellement attendue par le haut, relançant alors la dynamique haussière.

Source : Bloomberg

L’EURO a tutoyé son support clé à 1.0760 (104.60 en parallèle sur le Dollar Index). Une rupture franche de ce niveau viendra contrecarrer la vue haussière face au dollar et pourrait renvoyer la devise européenne en direction des 1.0548 voire même des 1.0430. En attendant, on conservera son solde devises en euros.

Même son de cloche pour l’aussie qui reste mal orienté sous les 0.6600 avec les 0.6305 en ligne de mire. Le kiwi tente un rebond intermédiaire sur la zone de support à 0.5905/0.5865 qu’il faudra ensuite casser pour ouvrir 0.5770 voire 0.5563.