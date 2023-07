La plupart des monnaies latino-américaines ont progressé vendredi, le dollar ayant perdu de sa vigueur après que la baisse de l'inflation américaine ait renforcé les arguments en faveur de la fin des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que l'attention s'est portée sur la décision politique du Chili.

L'indice MSCI des devises Latam a augmenté de 0,1% à 1935 GMT, s'apprêtant à une troisième semaine consécutive de gains, avec le dollar glissant après que l'inflation annuelle ait enregistré sa plus faible augmentation en plus de deux ans en juin, avec des pressions sous-jacentes sur les prix qui se sont également modérées.

Le peso chilien était légèrement plus élevé, probablement en raison de la hausse des prix du cuivre, avant une réduction probable des taux d'intérêt de 75 points de base par la banque centrale, prévue à 2100 GMT, dans le contexte d'une baisse de l'inflation.

L'économie du Chili a perdu de l'élan et c'est ce qui ouvrira la porte à un assouplissement plus agressif", a déclaré Cassiana Fernandez, responsable de la recherche économique pour l'Amérique latine chez JP Morgan.

"S'ils réduisent leurs taux de 75 points de base ou même de 100 points de base, nous considérons que le niveau des taux d'intérêt est suffisant pour amortir un mouvement significatif de la monnaie.

Des données ont montré que le taux de chômage au Chili a atteint 8,5 % entre avril et juin, ce qui est inférieur aux attentes des analystes.

L'attention s'est également portée sur l'Argentine après que le Fonds monétaire international a déclaré avoir conclu un accord au niveau du personnel pour débloquer 7,5 milliards de dollars et achever les cinquième et sixième examens du programme de prêt de 44 milliards de dollars du pays en difficulté.

Le peso mexicain a augmenté de 1,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 7 ans et demi et le peso colombien a également augmenté de plus de 1,5 %, en voie d'atteindre sa cinquième semaine consécutive dans le vert.

La décision politique de la Colombie est attendue lundi, les analystes de la Banque Scotia prévoient que les taux resteront probablement stables.

Le real brésilien a augmenté de 0,3 %.

Les investisseurs sont restés optimistes quant à l'environnement des affaires au Brésil, en raison du cadre budgétaire et de la réforme fiscale au Congrès et après que l'agence de notation Fitch a relevé la note de crédit souveraine du pays avec des perspectives stables.

Les données ont montré que le taux de chômage au Brésil au cours du trimestre de juin est tombé à son niveau le plus bas pour la période en neuf ans, soulignant la résilience du marché du travail.

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a déclaré qu'elle demanderait des pouvoirs législatifs au Congrès pendant 120 jours pour lutter contre la criminalité, alors que des manifestations ont été organisées pour demander sa destitution. Le sol a baissé de 0,1 %.

L'indice MSCI des actions Latam a gagné 0,5%, visant également des gains hebdomadaires, avec l'Argentine en tête.

Le marché boursier du Pérou était fermé en raison du jour de l'indépendance. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Jonathan Oatis et Marguerita Choy)