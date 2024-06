New York (awp/afp) - Plusieurs devises européennes émergentes ont été chahutées, mardi, dans un contexte de volatilité accrue, liée aux résultats du scrutin européen de dimanche et à ses conséquences.

Vers 20H25 GMT, le zloty polonais se repliait de 0,56% face au billet vert, à 4,0413 zlotys pour un dollar, après être descendu à son plus bas niveau depuis six semaines.

Le forint hongrois (-0,72%) et la couronne tchèque (-0,62%) passaient aussi un mauvais moment, le premier à des profondeurs plus observées depuis un mois et demi.

"La prime de risque a augmenté pour ces monnaies, qui sont plus instables", a relevé Jonathan Petersen, analyste de Capital Economics.

D'autres monnaies européennes hors de la zone euro, comme les couronnes suédoise ou norvégienne, se comportent bien mieux, car ces pays sont considérés comme plus solides économiquement et politiquement, a-t-il souligné.

Les élections européennes ont vu une montée en puissance de l'extrême droite, aux dépens, notamment des partis de gouvernement, comme en France ou en Allemagne.

La décision du président français Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives, les 30 juin et 7 juillet, a accentué l'impression de rupture politique en Europe.

Après une première inflexion, lundi, l'euro accusait encore le coup et cédait du terrain face au billet vert (-0,23%), à 1,0740 dollar pour un euro, mais aussi face au franc suisse et à la livre sterling.

Pour autant, malgré ce "réalignement" des devises, "nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un tournant" pour l'Europe, explique Jonathan Petersen.

"Même si la trajectoire va clairement vers la droite ou même l'extrême droite, nous n'anticipons pas un changement de politique au Parlement européen", tempère l'analyste.

Pour lui, les cambistes vont surtout se déterminer par rapport à la valorisation de ces devises européennes émergentes, ainsi qu'à la politique monétaire de leurs banques centrales respectives.

La Hongrie est engagée dans un processus d'assouplissement monétaire et sa banque centrale (MNB) vient de procéder à huit baisses de taux depuis octobre, faisant passer son taux directeur de 13% à 7,25%.

Les opérateurs s'attendent à un nouveau coup de rabot au terme de sa prochaine réunion, le 18 juin.

Ce mouvement contraste avec celui de la banque centrale américaine (Fed), qui n'a pas touché à son principal taux directeur depuis sa dernière hausse, en juillet.

La banque nationale tchèque (CNB) a aussi réduit ses taux, à quatre reprises consécutivement, la dernière fois début mai.

Cours de mardi Cours de lundi 20H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0740 1,0765 EUR/JPY 168,74 169,05 EUR/CHF 0,9640 0,9656 EUR/GBP 0,8431 0,8455 USD/JPY 157,11 157,04 USD/CHF 0,8975 0,8970 GBP/USD 1,2739 1,2731

afp/rp