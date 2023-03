Les devises européennes se sont redressées, tandis que les rendements obligataires ont baissé et que les actions régionales ont réduit leurs pertes vendredi après que le marché du travail américain ait montré une croissance plus robuste des salaires, mais une augmentation du taux de chômage, tandis que l'inflation des salaires a montré des signes de ralentissement.

Les États-Unis ont créé 311 000 emplois en février et le taux de chômage a atteint 3,6 %. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les États-Unis aient créé 205 000 emplois le mois dernier et à ce que le taux de chômage se maintienne à 3,4 %.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,3 % en janvier. L'augmentation des salaires en glissement annuel est ainsi passée de 4,4 % en janvier à 4,6 %, en partie parce que les chiffres les plus bas de l'année dernière ont baissé dans le calcul.

Le rendement à 2 ans de l'Allemagne, le plus sensible aux changements dans les attentes en matière de taux d'intérêt, a continué à baisser à la suite des données et a perdu plus de 21 points de base à 3,072 %, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 22 juillet 2022.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour le bloc, était en baisse de 16 points de base à 2,486%.

Le STOXX 600 a baissé brièvement après les données, avant de faire marche arrière pour réduire les pertes antérieures et était en dernier lieu en baisse de 1%. L'indice des banques de la zone euro a suivi la même tendance et était en baisse de 4 % après avoir été touché par les retombées de l'affaire SVB.

Les monnaies européennes ont progressé par rapport au dollar. L'euro était en hausse de 0,37 % à 1,0623 $, après avoir été globalement stable auparavant. La livre sterling a étendu ses gains, augmentant de 0,9 % sur la journée à 1,20365 $, tandis que le franc suisse et les couronnes norvégienne et suédoise se sont également renforcés.