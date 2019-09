Les différends commerciaux risquent d'entraîner une récession mondiale, avertit Wang Yi

(Actualisé avec nouvelle citation, contexte)

NATIONS UNIES, 27 septembre (Reuters) - Les différends commerciaux pourraient entraîner une récession mondiale, a averti vendredi le ministre chinois des affaires étrangères à la tribune de l'Onu, tout en assurant que Pékin était décidé à les résoudre de manière "calme, rationnelle et coopérative".

"La construction de murs ne résoudra pas les problèmes mondiaux et blâmer les autres pour ses propres ennuis ne fonctionne pas. Les leçons de la Grande Dépression ne doivent pas être oubliées", a déclaré Wang Yi.

"Les droits de douane et la provocation de différends commerciaux, qui bouleversent les circuits industriels et d'approvisionnement mondiaux, sapent le multilatéralisme ainsi que l'ordre économique et commercial mondial. Ils pourraient même plonger le monde dans la récession", a-t-il ajouté, évoquant les mesures prises par l'administration américaine.

Le chef de la diplomatie chinoise s'était félicité la veille de la bonne volonté des Etats-Unis.

Il y a deux semaines, Donald Trump a reporté au 15 octobre le relèvement de cinq points de pourcentage des droits de douane sur 250 milliards de dollars de produits chinois importés, en parlant justement d'un geste de "bonne volonté".

(David Lawder and David Brunnstrom, Jean-Philippe Lefief pour le service français)