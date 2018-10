Les différentes versions de Ryad dans l'affaire Khashoggi

DUBAI, 27 octobre (Reuters) - Depuis la disparition de Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, les autorités saoudiennes ont modifié leurs versions des événements jusqu'à admettre, après avoir longuement démenti la mort du journaliste saoudien, qu'il avait été victime d'un meurtre prémédité.

2-3 OCTOBRE: SELON RYAD, KHASHOGGI A QUITTÉ LE CONSULAT

Jamal Khashoggi se rend le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul pour récupérer des documents en vue de son mariage avec sa fiancée turque. Le 3 octobre, les autorités turques révèlent que le journaliste n'est pas ressorti du bâtiment.

Dans un communiqué repris par l'agence officielle de presse saoudienne SPA, le consulat général d'Arabie saoudite à Istanbul affirme que le journaliste a quitté le bâtiment.

6 OCTOBRE

Le parquet turc ouvre une enquête sur la disparition de Khashoggi.

7 OCTOBRE

Des sources turques rapportent qu'Ankara pense que Khashoggi a été tué à l'intérieur du consulat. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, déclare qu'il suit personnellement l'enquête.

10 OCTOBRE

Le quotidien pro-gouvernemental turc Sabah publie les noms de 15 Saoudiens présentés comme des agents du renseignement impliqués dans la disparition du journaliste.

15 OCTOBRE

Cinq jours plus tard, des sources turques révèlent que les autorités turques se sont procuré un enregistrement sonore démontrant que Khashoggi a été tué au consulat d'Istanbul.

Donald Trump envoie son secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, à Ryad et Ankara.

La chaîne d'information CNN rapporte que l'Arabie saoudite se prépare à reconnaître que Khashoggi est mort des suites d'un interrogatoire qui aurait mal tourné.

16 OCTOBRE: SELON TRUMP, "MBS" IGNORE TOUT

Trump, qui s'est entretenu par téléphone avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman, déclare que ce dernier lui a dit tout ignorer de ce qui est arrivé au journaliste saoudien.

19 OCTOBRE: RYAD ADMET LA MORT DE KHASHOGGI,

PARLE D'UN DÉCÈS ACCIDENTEL

Dans la nuit du 19 au 20 octobre, après dix-huit jours de dénégation, les autorités saoudiennes annoncent que les premiers résultats de leur enquête sur la disparition du journaliste indiquent que ce dernier est mort au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul à l'issue d'une bagarre.

Aucun ordre d'assassinat visant le journaliste n'a été donné par Ryad et le prince héritier Mohamed ben Salman n'avait pas connaissance qu'une opération serait menée contre le journaliste, précise une source saoudienne.

Dix-huit ressortissants saoudiens sont arrêté. Un haut responsable du renseignement, Ahmed Asiri, et un conseiller à la cour, Saud al-Qahtani, vu comme le bras droit de Mohamed ben Salman, sont limogés.

Le roi Salman ordonne la restructuration de la direction de l'agence générale du renseignement, tâche qui sera supervisée par le prince héritier.

21 OCTOBRE: "UNE TERRIBLE TRAGÉDIE",

DIT LE CHEF DE LA DIPLOMATIE SAOUDIENNE

Jamal Khashoggi a été tué accidentellement par une prise d'étranglement au cours d'une altercation dans le consulat, déclare une source saoudienne haut placée dont la version diffère en plusieurs points des premières explications données par Ryad.

Interrogé sur Fox News, Adel al Joubeïr, le ministre des Affaires étrangères, affirme que les autorités saoudienne ignorent comment Khashoggi a été tué et où son corps a été dissimulé.

Premier haut responsable saoudien à prendre la parole depuis que l'Arabie saoudite a reconnu la mort de Khashoggi, Joubeïr ajoute que le meurtre du journaliste est "une terrible erreur, une terrible tragédie" et redit que le prince héritier n'a aucune responsabilité dans cette affaire. "C'était une opération où des individus ont fini par passer outre les prérogatives et responsabilités qui étaient leurs. Ils ont commis une erreur quand ils ont tué Jamal Khashoggi au consulat et tenté de dissimuler l'affaire."

24 OCTOBRE: MBS SORT DE SON SILENCE

Dans un discours lors de la Conférence internationale sur l'investissement de Ryad, Mohamed ben Salman sort de son silence et qualifie de "douloureuse" et "injustifiée" la mort de Khashoggi. Il promet de faire prévaloir la justice.

25 OCTOBRE: LE MEURTRE A ETE PRÉMÉDITÉ

Le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a été prémédité, selon le parquet saoudien, cité par la chaîne Ekhbariya TV. "Des informations en provenance de la partie turque affirment que les suspects dans l'affaire Khashoggi ont prémédité leur crime", lit-on dans un communiqué du parquet. (Bureau de Dubaï Henri-Pierre André pour le service français)