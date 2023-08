Les inquiétudes croissantes concernant l'économie chinoise ont fait chuter le dollar australien et le yuan à leur plus bas niveau depuis neuf mois mercredi, tandis que le dollar est resté globalement stable, soutenu par une économie américaine résistante.

Le yen a fluctué à l'intérieur d'une zone d'intervention clé qui a gardé les traders sur leurs gardes, tandis que la livre sterling s'est installée légèrement plus haut après que les données de mercredi aient montré que l'inflation annuelle des prix à la consommation britannique a ralenti à 6,8 % en juillet.

La livre a d'abord augmenté de plus de 0,2 % immédiatement après la publication des données, mais a ensuite réduit ces gains et était en dernier lieu en hausse de 0,04 % à 1,27075 $.

L'inflation restant largement supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre, il y a fort à parier que la banque centrale a encore du chemin à faire pour relever ses taux, même au risque de nuire à la croissance.

En Asie, le yuan a chuté à son plus bas niveau depuis novembre sur les marchés onshore et offshore, tombant jusqu'à 7,2989 pour un dollar et atteignant un creux de 7,3379, respectivement...

Cela a prolongé le déclin de mardi après une

Les autorités chinoises s'efforcent de soutenir une économie qui s'est rapidement essoufflée au cours des derniers mois.

En revanche, le dollar était en première ligne après que les ventes au détail américaines ont dépassé les attentes en juillet, soulignant la résilience de l'économie et renforçant les arguments de la Réserve fédérale pour maintenir les taux plus élevés plus longtemps.

En raison de la morosité qui règne en Chine, les dollars australien et néo-zélandais, souvent utilisés comme substituts liquides du yuan, ont atteint leur niveau le plus bas depuis neuf mois.

"Voir, c'est croire. Les marchés attendent toujours des preuves beaucoup plus tangibles d'un soutien non seulement monétaire, mais aussi fiscal pour relancer la croissance (en Chine)", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Jusqu'à ce qu'ils en voient la preuve, ils continueront à penser que les mesures prises ne sont pas suffisantes ou que la Chine n'est pas suffisamment sérieuse pour soutenir la croissance afin de provoquer un changement de sentiment significatif", a-t-il ajouté, s'attendant à ce que la pression à la baisse persiste sur l'Aussie ou le kiwi pour l'instant.

L'Aussie a glissé d'environ 0,4 % à 0,64285 $, tandis que le kiwi est tombé à un plus bas de 0,5932 $ dans les premiers échanges asiatiques.

Il était en dernier lieu en hausse de 0,34% à 0,5971 $, soutenu par un ton légèrement optimiste de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ). La RBNZ a maintenu son taux d'escompte comme prévu mercredi, mais a légèrement repoussé la date à laquelle elle prévoit de commencer à réduire les coûts d'emprunt à 2025.

L'indice du dollar a perdu 0,08% à 103,12, bien qu'il ne soit pas loin d'un pic de plus d'un mois atteint lundi, grâce à des rendements plus élevés dans le sillage de données optimistes.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans est resté élevé mercredi et s'est établi à 4,1934 %, après avoir atteint son plus haut niveau depuis octobre à 4,2740 % mardi.

Le rendement du Trésor à deux ans s'est établi à 4,9205 %.

L'euro a gagné 0,11 % à 1,09155 $, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,02 % à 1,27045 $.

Ailleurs, la baisse du yen a également incité les traders à intervenir, la devise ayant atteint le niveau clé de 145 par dollar depuis maintenant quatre sessions, une zone qui a déclenché une forte vente de dollars par les autorités japonaises en septembre et octobre de l'année dernière.

"Les marchés sont probablement sur la corde raide car ils restent sur leurs gardes quant aux actions du Ministère des Finances (MOF) et de la (Banque du Japon)", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note.

Les décideurs politiques n'ont pas été aussi véhéments que l'année dernière dans leur rhétorique contre la défense de l'affaiblissement du yen, le ministre des Finances Shunichi Suzuki ayant déclaré mardi que les autorités ne ciblaient pas les niveaux absolus de la devise pour intervenir.