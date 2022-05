Les difficultés du marché immobilier chinois devraient s'aggraver en 2022 - sondage Reuters

Le marché de l'immobilier, pilier de la deuxième plus grande économie du monde, a été affaibli par une répression gouvernementale contre les emprunts excessifs des promoteurs immobiliers l'année dernière.

Depuis le début de l'année, plus de 100 villes ont pris des mesures pour stimuler la demande par le biais de réductions des taux hypothécaires, de versements initiaux plus faibles et de subventions.

Les perspectives du marché immobilier devraient rester sombres au cours du premier semestre de l'année et pour toute l'année 2022.

Selon une enquête Reuters menée auprès de 13 analystes et économistes entre le 16 et le 23 mai, les prix moyens des logements devraient baisser de 1,3 % en glissement annuel au premier semestre. Cette baisse était de 1,0 % selon un sondage Reuters réalisé en février.

Pour l'ensemble de l'année, les prix des logements devraient rester stables, alors que le sondage précédent prévoyait une hausse de 2,0 %.

"L'inventaire national actuel des logements est dans une phase élevée, et les villes de niveau 3 et 4 sont confrontées à une forte pression de déstockage" en raison du ralentissement de la demande, a déclaré l'analyste Ma Hong du Zhixin Investment Research Institute.

"Le point d'inflexion des prix de l'immobilier sera probablement au troisième trimestre, et les prix de l'immobilier dans les villes de niveau 1 et 2 pourraient être les premiers à rebondir."

Les analystes sont également plus pessimistes quant à la demande et à l'offre de logements que dans la dernière enquête Reuters.

En ce qui concerne la demande, les ventes de biens immobiliers devraient chuter de 25,0 % au cours du premier semestre, ce qui représente une augmentation par rapport à la baisse de 14,0 % enregistrée lors du sondage de février. Les ventes devraient baisser de 10,0 % pour l'ensemble de l'année.

Les investissements des sociétés immobilières devraient chuter de 5,0 % au premier semestre et de 2,5 % sur l'ensemble de l'année. Les analystes prévoyaient précédemment que les investissements baisseraient de 2,0 % au premier semestre et gagneraient 1,5 % en 2022.

Les perspectives sombres concernant les prix de l'immobilier, les ventes et les investissements sont principalement dues aux fréquentes épidémies de COVID-19.

La capitale chinoise, Pékin, a prolongé les conseils de travail à domicile pour un grand nombre de ses 22 millions de résidents après la suspension de tous les services de restauration et des salles de sport intérieures, tandis que Shanghai prévoit de lever un verrouillage de deux mois dans la première moitié de juin.

L'épidémie a eu un impact sur le marché immobilier de Shanghai, car les promoteurs et les agents ont suspendu leurs opérations hors ligne et de nombreux résidents étaient en quarantaine, ce qui a provoqué une forte chute des ventes de maisons, a déclaré l'analyste Wang Xiaoqiang du fournisseur de données immobilières Zhuge House Hunter.

Vendredi, la Chine a réduit son taux de référence pour les prêts hypothécaires d'une marge inattendue, quelques jours après une réduction des taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour certains acheteurs de maisons, dans le but de soutenir son marché immobilier.

Les analystes ont déclaré que les autorités devraient introduire davantage de politiques ciblant l'offre pour restaurer la confiance du marché.

Seules des mesures nationales visant à assouplir les restrictions sur le financement des entreprises immobilières et des mesures telles que les projets de réaménagement des bidonvilles peuvent stabiliser le marché immobilier, a déclaré Liu Yuan, responsable de la recherche chez Centaline, la plus grande société de courtage immobilier de Chine.

(Pour d'autres articles des sondages trimestriels de Reuters sur le marché immobilier :)