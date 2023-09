L'économie chinoise se trouve dans une situation "extrêmement difficile", ce qui pourrait contribuer à la montée des réactions contre le Japon à la suite du déversement dans l'océan de l'eau traitée de Fukushima, a déclaré le PDG de Suntory Holdings.

Malgré cela, le géant mondial des spiritueux prévoit de maintenir ses plans d'investissement dans la deuxième économie mondiale, même si cela pourrait changer si le problème se prolonge, a déclaré le directeur général Takeshi Niinami à l'agence Reuters.

Les commentaires de Niinami, chef d'un important lobby d'entreprises, font écho à l'inquiétude de l'industrie de la pêche du pays concernant la situation en Chine continentale et au désir du gouvernement de maintenir des liens étroits avec son voisin.

Les relations entre le Japon et la Chine, déjà tendues en raison de différends sur le contrôle des exportations de puces et le détroit de Taïwan, se sont encore détériorées ce mois-ci après la décision de Tokyo de rejeter l'eau traitée de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima.

M. Niinami a soutenu la décision du Japon de rejeter l'eau, affirmant qu'elle était fondée sur des normes internationales. L'indignation de la Chine, qui s'est traduite par l'interdiction des produits de la mer japonais et par des appels téléphoniques de harcèlement, est en décalage par rapport à la réaction des autres pays et pourrait être davantage liée à l'agitation intérieure, a-t-il déclaré.

"Ce sentiment public pourrait être influencé par les tensions que subit la Chine, telles que la situation économique extrêmement difficile et la difficulté pour les jeunes de trouver un emploi", a déclaré M. Niinami lors d'une interview accordée jeudi.

"Il se peut donc que ce type de stress soit évacué vers l'extérieur, peut-être vers les problèmes actuels du Japon, puisque ce stress lui-même ne peut être résolu à court terme.

La Chine est aux prises avec un ralentissement généralisé de la croissance, une aggravation de la crise du secteur immobilier et l'insécurité des consommateurs, alors que le chômage des jeunes atteint un niveau record de plus de 21 %.

La Chine a déclaré que le Japon n'avait pas prouvé que l'eau était sans danger. Elle a également déclaré que son ambassade et ses consulats au Japon avaient reçu des "appels intempestifs en provenance du Japon".

UN MARCHÉ ATTRACTIF

La question de Fukushima a eu un certain impact sur les activités de Suntory en Chine, où l'entreprise produit autant que possible dans le pays et se conforme à la certification de sécurité de tous les produits expédiés du Japon, a déclaré M. Niinami.

Il a déclaré que la Chine restait un marché "très attractif" pour Suntory et qu'il espérait que Pékin procéderait à des réductions d'impôts et à d'autres réformes pour aider à relancer le secteur privé et à éviter la stagnation prolongée que le Japon a connue.

La Chine reste un marché important pour de nombreuses entreprises japonaises, car de nombreux fabricants y disposent de chaînes d'approvisionnement étendues.

Une enquête menée par Reuters auprès de grandes entreprises japonaises a montré que 82 % d'entre elles s'attendent à ce que la Chine reste au moins aussi importante pour leurs activités à l'avenir qu'elle ne l'est aujourd'hui. À titre de comparaison, de nombreuses entreprises américaines, citées par la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, lors d'un voyage à Pékin cette semaine, estiment que la Chine n'est pas "invincible".

En ce qui concerne le Japon, M. Niinami a déclaré que le gouvernement ne faisait pas assez pour aider les petites entreprises à prospérer afin qu'elles puissent augmenter les salaires et recycler une main-d'œuvre de plus en plus rare dans des secteurs tels que les technologies vertes et les soins de santé.

"Je pense que le rôle du gouvernement est d'ouvrir de telles opportunités", a-t-il déclaré. "Jusqu'à présent, les entreprises ont été sauvées, mais à l'avenir, nous devrons plutôt nous concentrer sur le sauvetage des personnes. (Reportage de Mayu Sakoda, Yukiko Toyoda et Rocky Swift ; Rédaction de David Dolan et Edwina Gibbs)