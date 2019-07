Les diffuseurs Ethiopiens choisissent de migrer sur le satellite SES pour lancer un bouquet éthiopien dédié

Accords entre l’Association of Ethiopian Broadcasters (AEB), l’Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) et SES, pour développer le secteur audiovisuel éthiopien et fournir des contenus TV dédiés aux téléspectateurs éthiopiens.

Les diffuseurs privés et publics et le secteur des médias éthiopiens accélèrent leur développement grâce à la signature de deux accords entre SES et l’Association of Ethiopian Broadcasters (AEB) et l’Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC). Ces contrats vont permettre la création d’un environnement dédié pour la télévision éthiopienne. Plus particulièrement, dans le cadre de l’accord avec AEB, les chaînes de télévision éthiopiennes les plus populaires vont migrer vers ce nouvel environnement audiovisuel hébergé sur le satellite NSS-12 de SES à 57 degrés Est.

L’Ethiopie compte aujourd’hui plus de 4 millions de foyers TV recevant la télévision par satellite. Les contenus sont majoritairement diffusés depuis une position orbitale qui alimente les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, mélangeant à la fois contenus locaux et internationaux.

L’accord de migration avec AEB prévoit le lancement de cette offre pour les téléspectateurs éthiopiens en août 2019 sur la plateforme SES en Afrique de l’Est avec le satellite NSS-12 situé à 57 degrés Est. Cette consolidation de la télévision éthiopienne sur une nouvelle position majeure permettra aux membres de l’AEB, parmi lesquels les diffuseurs privés EBS, Fana Broadcasting, Walta TV, Arts TV, Afrihealth, OBS, LTV, Kana, JTV, DWTV, Asham TV, Ahadu TV, le Ministère de l’Education and Nahoo TV, de développer facilement leur audience. Totalisant 50% des téléspectateurs, les 14 membres de l’association pourront accroître leurs recettes publicitaires et renforcer le poids du marché de la télévision gratuite dans le pays.

Dans le cadre d’un accord séparé avec SES, les chaînes publiques et régionales, incluant ETV News, ETV Entertainment, ETV Languages, OBN TV, Tigray TV, South TV et Amhara TV, menées par le groupe public EBC, seront également diffusées sur cet environnement audiovisuel dédié. Les contenus éthiopiens seront disponibles principalement en haute-définition (HD) sur NSS-12, offrant une nouvelle expérience de visionnage au public éthiopien.

Aujourd’hui, 16 millions de foyers n’ont pas encore accès à la télévision en Ethiopie. La consolidation de la diffusion des contenus exclusivement éthiopiens offre un potentiel de croissance élevé pour les médias locaux.

En plus de la capacité satellitaire et des services vidéo tels que le transport et la gestion de contenus, SES mènera des opérations sur le terrain pour assurer le succès de ce nouvel environnement. Dans le cadre de la migration, les équipes locales de SES formeront les installateurs au re-pointage précis de la parabole dans les foyers concernés.

« Nous sommes à un moment charnière en Ethiopie. Nous voulons profiter de cette dynamique de changement pour créer une véritable offre audiovisuelle éthiopienne qui apportera des contenus locaux en haute qualité et alimentera la croissance dans le secteur des médias en Ethiopie,” a déclaré Amman Fissehazion, Chairman de AEB. “Nous sommes ravis de travailler avec SES et son équipe locale à la réalisation de cet objectif, car ils disposent de l'expérience nécessaire pour mener à bien un projet aussi ambitieux. »

« Nous sommes ravis que nos chaînes fassent partie d’un bouquet télévisé exclusivement éthiopien diffusé sur la plate-forme vidéo de SES en Afrique de l’Est, sur le satellite NSS-12 à 57 degrés Est. Au cours des dernières années, SES a travaillé en étroite collaboration avec tous les acteurs des médias éthiopiens et a renforcé sa présence locale avec l’ouverture de son bureau à Addis-Abeba. SES fournit un excellent support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et forme les installateurs locaux à l'installation des antennes paraboliques. Ces activités s'intensifieront dans les mois à venir et ne pourront que profiter à notre économie et à nos consommateurs finaux », a déclaré Belete Esubalew Gemberie, Deputy CEO and Media Technology Cluster Head d'EBC.

« Nous sommes honorés de travailler à cette initiative avec AEB et EBC, pour lesquels notre engagement est total », a déclaré Ferdinand Kayser, CEO de SES Video. « Nous sommes fiers que la migration apporte une expérience télévisuelle totalement nouvelle aux Ethiopiens et conduise à de nouveaux niveaux de croissance dans l'industrie des médias éthiopiens. »

Des informations techniques complémentaires à destination des installateurs seront publiées dans les prochaines semaines.

