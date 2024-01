PEKIN, 14 janvier (Reuters) - Le ministère chinois des Affaires étrangères et les ambassades de Chine à travers le monde ont mis en garde ce week-end les pays désireux de soutenir le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan et condamné les gouvernements étrangers qui ont félicité son nouveau président élu, Lai Ching-te.

Le DPP, qui a remporté un troisième mandat malgré les pressions chinoises, défend l'identité distincte de Taïwan et rejette les revendications territoriales de la Chine. Pékin a répété que sa détermination à réaliser la réunification restait intacte.

Après le scrutin, plusieurs ministres et responsables politiques de pays entretenant des liens, la plupart du temps officieux, avec l'île, ont adressé des messages de félicitation à Lai Ching-te et au DPP.

La réponse de Pékin ne s'est pas faite attendre, soulignant l'extrême sensibilité chinoise vis-à-vis de ce qu'elle considère comme une légitimation par d'autres pays d'un candidat et d'un parti politique vus par la Chine comme "des forces sécessionnistes".

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le communiqué du secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken, où celui-ci a félicité le président élu et dit que Washington se réjouissait de prolonger sa relation officieuse avec Taïwan, "envoie un signal sérieusement incorrect" aux "forces séparatistes oeuvrant pour l'indépendance de Taïwan".

"La Chine s'est toujours opposée à toute forme d'échanges officiels entre les Etats-Unis et Taïwan, et s'oppose résolument à toute interférence des Etats-Unis dans les affaires de Taïwan", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site internet du ministère.

L'ambassade de Chine a également condamné samedi les "actions incorrectes", selon ses mots, du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, qui a estimé que les élections constituaient un tribut "à la démocratie vibrante de Taïwan."

Au Japon, l'ambassade chinoise est allée jusqu'à adresser une protestation diplomatique officielle après le message de félicitation adressé par le ministre nippon des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, au président taïwanais pour sa victoire. Le chef de la diplomatie japonaise a également qualifié Taïwan de "partenaire extrêmement crucial et d'ami important".

LA FRANCE APPELLE AU STATU QUO ET AU DIALOGUE

La France, par la voix du Quai d'Orsay, a félicité à son tour les élus taïwanais dimanche matin.

"Taïwan est un partenaire important de l'Europe et de la France, notamment dans les domaines économique, culturel, scientifique et technologique", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Nous réaffirmons le caractère crucial de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan, appelons au respect du statu quo par toutes les parties, et espérons une reprise du dialogue entre les deux rives du détroit."

Pékin, qui n'a jamais renoncé à l'idée d'avoir recours à la force pour placer Taïwan dans son giron, craint que le nouveau président taïwanais déclare l'établissement d'une république de Taïwan indépendante, ce que Lai Ching-te a exclu de faire.

L'issue du scrutin à Taïwan devrait apaiser dans un premier temps les craintes des marchés financiers mondiaux sur les relations entre l'île et son voisin chinois, mais pourraient entraîner une légère baisse sur les marchés locaux.

Les investisseurs craignent en effet que le résultat de l'élection - notamment le fait que le DPP a aussi perdu au passage sa majorité parlementaire - n'entraîne une certaine paralysie politique et économique. Les analystes s'attendent à une baisse cette semaine de l'indice de la Bourse de Taïwan, qui a gagné 25% en un peu plus d'un an. (Eduardo Baptista, avec Tom Westbrook et Ankur Banerjee à Singapour, Gilles Guillaume pour la version française)

par Eduardo Baptista